劉佩玥唔憂劉穎鏇「賣剩蔗」　陳展鵬被「開年」兼冇仇報

無綫花旦劉穎鏇（Tiffany）及劉佩玥（Moon）以「綠色情侶裝」現身馬場，果然心有靈犀一點通！這對好姐妹笑指事前未夾過，Moon賣口乖不停大讚Tiffany樣靚、身形好、可愛、細心照顧人及懂得無限包容，笑言自己倘若是男生，一定會迎娶對方，又指從不擔心Tiffany會「賣剩蔗」，搞到Tiffany笑到合不攏嘴。

Tiffany透露新春期間自己帶同父母到台灣快閃遊，因工作關係只能匆匆逗留兩日一夜：「今次食咗好多好嘢，掃街試咗好多地道美食，不過每樣食物我只食咗一啖，其餘都交晒畀父母，搞到畀佢哋投訴我變谷肥佢哋。」由於行程匆忙，未有遇到任何艷遇，目前劉母已飛返美國，她笑言：「媽咪做緊嘢，所以唔想畀壓力佢，遲啲再氹佢返嚟啦。」

而同樣有份出席嘅無線兩位小生羅子溢及陳展鵬，陣間但見展鵬右眼眼珠通紅，原來是早前與愛妻及囡囡到泰國華欣旅行，發生意外所致！

受訪時他堅稱今次眼傷「完全唔痛」，事關是被「前世情人」所傷：「我眼紅太太同囡囡玩得咁開心囉！我靠前了解佢哋玩緊乜，點知囡囡擰過嚟篤親我，好小事啫，爸爸唔夠身手敏捷，以我呢啲年紀，過兩日就好番。（囡囡當時有咩反應？）佢想喊，我扮晒話好痛，佢就即刻過嚟錫番我。」

至於子溢則舉家留港過年：「細仔仲細，我哋唔敢帶佢出埠，留喺香港就陪個女畫吓畫，嚟緊我要開工又要宣傳新劇《婚後事》。今次套劇講夫妻關係，我諗唔會同小朋友一齊睇嘞，唔想佢哋問太多，我又要解釋畀佢哋聽。（會同太太楊茜堯睇啩？）會，要家長陪同，話畀佢聽乜嘢係拍攝角度（指親熱戲）。（佢好大方嘅。）佢會講我下次有Quota囉。」