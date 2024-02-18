冼靖峰為跳舞學瑜伽　感謝家人無限量支持

《亞洲超星團》冼靖峰（Archie）今日（18日）於佐敦舉行粉絲見面會，因想與粉絲作更近距離互動，故特意舉辦兩場小型見面會，只招待數十粉絲，Archie更全家總動員到場，父母負責招呼粉絲，而弟弟Aragon則負責司儀公作，活動上Archie除唱歌外，亦有接受粉絲提問和大合照。

Archie受訪時感謝粉絲支持，表示自上次在內地錄完《亞洲超星團》回港後，便一直忙於上堂裝備自己：「學跳舞，跳舞老師話我筋骨唔夠軟，所以就報埋瑜伽，基本上我接Job搵嘅嘅錢都用晒嚟學嘢，哈哈！」他感謝家人對他的無限量支持，笑言父母並沒有期望他給大筆家用，但覺得自己做仔一定要肩負養家責任，又透露有想過努力賺錢，目標想買一舒適單位及家人生活：「不過阿爸話唔使啦，我依家住得好舒服。」

除了跳舞外，他也有繼續學唱歌，更透露想學演戲，實行歌影視三棲發展，他坦言暫時未有時上演戲班，但一有空便會在家反覆觀賞一些經典電影作品：「例如《英雄本色》、《教父》，第一次係純欣賞、再睇一次就開始研究個角色演繹。」他直言哥哥張國榮如果仍是三棲也有輝煌的成績，是一位很值得學習的大前輩。

他表示稍後便會回內地繼續《亞洲超星團》拍攝，笑指跳舞方面大家對他期望不高，故沒有壓力，最擔心是近日天氣反覆，若不慎生病會影響表現。