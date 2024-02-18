涂毓麟揀女最緊要有腦　家人唔會催拍拖

歌手涂毓麟（Oscar）今日（18日）亮相婚紗展，即場獻唱之餘亦與現場粉絲大合照，場面熱鬧。活動上，Oscar大談喜歡的女生類型，強調喜歡聰明的女生：「一定要用腦，最好可以得閒陪我玩吓board game，推理遊戲或者密室逃脫，總之要用腦嘅嘢就最好。」又言自己喜歡看書和推理，所以希望另一半可以溝通到。

剛過去的新年，Oscar稱主要留港到親朋戚友家中拜年，問到家中人會否對好奇他的感情狀況？Oscar說：「咁又冇，可能佢哋知我做呢行嘅關係，比較少問，不過爹哋媽咪偶爾都會問吓。」認為適婚年齡是30歲，現階段還是比較想專注於工作。

工作上，Oscar指接下來他將要開拍兩部劇集，分別是無綫劇集《黑色月光》和邵氏網劇《執法者們》，除了專注於拍戲，他亦希望今年可以在音樂上有進一步的發展，認為去年專注於在內地工作，出歌太少，故希望今年可以創作更多歌曲，笑言：「其實我已經有一大堆Demo。」他亦透露，希望可以接到一個好角色，想嘗試扮演醫生：「我屋企係從事醫療行業，其實如果我唔做呢行，我應該就去咗讀醫，所以都想試吓。」