洪卓立嚴重失眠晚晚眼光光　社交網喪放負令網民擔心

英皇歌手洪卓立（Ken）去年與女朋友劉沛蘅（Hillary）分手後，身形突發性暴脹，由於目測體重曾高達200磅，被網民認錯是姜濤，原來兩人身形相近外，連體質亦類似，一樣病痛多，且多愁善感。

繼1月頭時，Ken於社交網動態晒出藥盒及藥樽相，似暗示身體抱恙後，本月16日，他又在社交網上載暗黑街景相，以「＃持續失眠」為題撰長文抒發情感。他指2月23日將在廣州舉行巡迴音樂會，雖然開騷並非大事，但能跟粉絲見面、唱歌及分享感受，對他來說卻是彌足珍貴，只是近幾年經常遇上考驗，包括失眠、聲帶問題，他慨嘆：「一日未上台 ，一日都不知道聲帶狀況如何。最近每晚都睡不着，吃了幾次安眠藥都沒有任何幫助（小朋友不要學），00:30到現在09:25都沒睡着過一秒鐘，每晚都一樣， 導致聲音又沙起來，人又開始焦慮，開始惡性循環。」

每個無眠的晚上，加上聲沙分分秒秒影響其歌手的職業生涯，令Ken大感前路茫茫，人也變得特別負面，他再說本想落街吹風散悶氣，但見所有舖頭都閂門，整條街只得他孤伶伶一個時，心情變得差上加差，他寫道：「孤獨無助沮喪感瞬間洶湧澎湃爆出來。」不少粉絲見文即擔心他身體之餘，更擔憂他連情緒都「出事」。

幸好，Ken放負一輪，但想到一直支持他的鐵粉，終能在黑暗中看見一線曙光，令他重拾自信，他跟粉絲許下承諾：「為了不辜負你們，我一定要做好這個音樂會，希望過兩天會好一些，振作！」但願新一年，Ken撥開雲霧見青天，減肥成功，不再有誤傳死訊的新聞。