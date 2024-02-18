袁偉豪唔介意被叫「張寶兒老公」　龍年一於追女湊「好」字

袁偉豪（Ben）與張寶兒為囝囝「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）於紅磡舉行百日宴，延開32席，大批圈中好友包括黃翠如、陳自瑤、羅子溢、譚俊彥夫婦、歐陽震華夫婦、陳山聰一家、郭可頌和熊黛林等今日（18日）齊齊出席百日宴，可謂星光熠熠。

期間Ben與寶兒抱住「袁咕碌」給傳媒拍照，見Ben抱B手勢相當純熟，他笑指是從網上學了一招半式來招呼囝囝，又透露現在每當完成工作便歸心似箭、秒速趕回家見他，寶兒即大爆二人湊B搞笑事：「有次返到屋企我幫BB換片，之後阿Ben轉頭又幫BB換片。」Ben表示囝囝相當易湊，問到有否計劃追多個？他笑指想趕工追龍B，直言想生女湊成「好」字甚至「好好」。被網民指是「張寶兒老公」，他笑言是事實，絕不介意，直言囝囝出世後，令他心態有所轉變，若叫他做「袁咕碌爸爸」會很開心。

極速收身的寶兒，表示已預備重投工作，而Ben則表示剛完成劇集拍攝，現正放假中，有更多時間湊B，問到喜愛攝影的他會否替BB親自操刀影寫真？他指以往買下的玩具（攝影器材）可大派用場，笑言待囝囝學行後不排除父子檔上陣影寫真。

至於黃翠如就表示知道今日場內有很多小朋友，也很想親手抱抱，但知道近期流感相當強勁，故打消念頭，又表示與老公沒有生B壓力。另透露稍後將伙拍C君及周奕偉到台灣拍旅遊節目，今次節目主打歎世界，故非常期待，笑指自己是實力派，因此未有打算穿泳衣上陣。

Lynn透露老公與Ben分屬好友，所以專誠到賀，談到久未公開露面，Lynn指去年經常生病，故長期處於休養狀態，不過龍年將「復出」工作，但未肯進一步透露。育有一對6歲孖女的她，問到可有向Ben教路生孖B心得？Lynn笑說:「冇問題，佢哋咁後生，只要老公錫多啲，恩愛多啲就得。（你仲生唔生？）夠啦!兩個都好滿足，搞唔掂添！佢哋開始長大，成日打交，每朝7點就嚟拍房門，成日投訴，佢哋嚟緊升小一，好在學校係一條龍，唔使煩搵學校。」自言全屋最惡，一對孖女暫時也會怕，但同時亦擔心過度指摘，孖女終會習以為常，對責罵已沒有害怕感：「所以依家有時都會同佢哋講道理，好在老公有幫手。（之後會唔會唔接要離開香港一段時間嘅工作？）唔會，有工作即刻走，好開心。」