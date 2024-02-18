麥美恩化身神龍教教主　戴高髮髻似拍京劇

藝人麥美恩（Mayanne）和郭柏妍晚上（18日）為「獎門人元宵感謝祭」進行錄影，化身電影《鹿鼎記》內「神龍教教主」的Mayanne還戴上高髮髻，造型維肖維妙，她出場時更在髮髻內拿出她在台慶頒獎禮上獲得的「最佳女主持」獎，令觀眾十分驚喜。

Mayanne表示：「我有少少捉蟲感覺，因為係我自己提議用呢個造型，佢哋搵到工程師傅特登幫我設計，但我依家要戚眉戚眼，好似拍緊京劇咁。」她又續指：「原本導演提議話不如扮東方不敗，我話林青霞梗係要呢個頭啦，佢話呢個頭係神龍教教主。」

至於新年如何度過？Mayanne表示：「我由年三十晚做到年初四，係好兆頭，年頭做到年尾，希望可以分享旺氣比郭柏妍。（攞完獎工作加碼？）各方面都有邀請，慈善活動都有，自己都好想做晒，做得幾多得幾多，依家工作排到去4月。」問郭柏妍是否羨慕？她說：「會呀，希望可以同Mayanne拍拍旅遊節目。」Mayannne即表示：「或者拍古裝都可以，最緊要30幾度拍，減肥一流。」

黎諾懿與張振朗一同受訪，諾懿透露剛和太太、大兒子從北海道旅遊返港，玩了10天，引透露此趟旅行經歷了四季：「第一次避年都幾得意，我哋喺北海道經歷咗大風雪、回暖溶雪，之後又凍返，不過阿仔第一次見雪玩得好開心，玩到唔捨得走。」

問諾懿稍後開節目會否預振朗？他搞笑謂：「我開節目係冇男仔，因為望住你（振朗）又靚仔又有才華過我，我會唔開心。」振朗即提意諾懿開節目讓他與女仔一起拍，諾懿笑說：「又唔得啫，我睇住你哋好開心，我又唔開心，我個人妒忌心好重。」振朗則希望新一年可以唱多些歌劇集主題曲：「尤其係自己主演劇集嘅歌曲，唱出嚟味道會比較濃。」