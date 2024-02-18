衣櫃秘密 點止偷情咁簡單

男人喺乜嘢時候會匿喺衣櫃？電影橋段話畀大家知，通常發生喺偷情時刻。查實一講起衣櫃（Closet），有味話題真係有唔少，又點止偷情咁簡單！

Closet Sex 一夜風流

話明係情色俚語，若單從字面意思去理解，好易捉錯用神，「Closet Sex」就係好例子，雖然可譯成衣櫃性愛，但真正意思係指男女雙方同床瞓，期間忍不住曳曳，偏偏喺第二朝裝作若無其事，故此衍生一夜情嘅意思，而呢種秘密關係同衣櫃一啲關係都冇。又考吓大家，知唔知情色俚語「Closet Frisbee」係咩意思？字面上可以譯成不公開嘅飛盤，實情係暗指男士自娛，聽講係因為呢個動作同投擲飛盤有啲相似，信不信由你。

Closet Dancer 金雞獨立

性急起上嚟，屋內任何地方都可以曳曳，唔一定要攤喺睡床，就算匿入衣櫃都冇問題，只係衣櫃空間咁狹窄，有乜嘢體位比較啱玩？不妨試吓「Closet Dancer」呢一招，基本上同俗稱「金雞獨立」嘅體位一模一樣，即係男女雙方先面對面站立，男方抬起女伴一隻腳，就可以進行活塞運動。性學家話呢一招嘅好處在於所需空間唔多，而且刺激又易玩，但要留意衣櫃夠唔夠高，同埋櫃內空氣流唔流通。

《You'll Be Safe Here》 大玩懸疑

講起衣櫃，筆者醒起早排有套四仔同衣櫃有關，就係Pure Taboo喺2023年11月推出嘅《You'll Be Safe Here》，故事講述男主角想為同居女友Maya Woulfe製造驚喜，但冇諗過女友會突然返屋企，於是匿喺衣櫃內，目擊女友帶咗個陌生女人入睡房曳曳，完事後仲將對方迷暈兼收埋喺地下室，而之後仲接連發生令人震驚嘅事，可以話係懸疑味十足。值得一提，除咗劇本出色，片中嘅脫星更加係各有賣點，其中Maya Woulfe好有住家菜Feel，Skylar Snow則有一對36F豪乳，而鍾意睇癡女嘅話，Gizelle Blanco嘅演出絕對係交足貨。

同場加映：天野美優被偷窺

男主角之所以要匿入衣櫃，通常都係做咗啲唔見得光嘅嘢，驚被人發現，但呢套由MOODYZ喺2018年推出嘅AV《衣櫃～青梅竹馬的真相～》，男主角嘅遭遇都幾值得同情。話說有一日，男主角去咗探望同自己青梅竹馬嘅女主角天野美優，但撞啱對方唔喺屋企，於是入去佢睡房等候，喺唔知做緊乜嘢之際，女主角突然帶咗個男人入房，情急之下，男主角只好匿喺衣櫃，仲望住意中人同其他人曳曳，都咪話唔慘慘豬！故事改篇自同名人氣十八禁漫畫，劇情固然精彩，加埋由37H爆乳女優天野美優孭飛，當中嘅乳搖畫面真係好震撼！