【是日通勝】

農曆正月初十

甲辰年 丙寅月 癸丑日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安床、作灶

忌：出行、動土、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：22、40、29

幸運顏色：金、銀、白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易受騙。

金牛座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

雙子座：工作具發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

巨蟹座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

獅子座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

處女座：財運佳，獲貴人支持，趁機做好理財計劃。

天秤座：蘇州過後無艇搭，不妨主動打破感情悶局。

天蠍座：管好自己的情緒，事業發展可更上一層樓。

人馬座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

山羊座：事業運弱，盡可能獨處，以免受外力衝擊。

水瓶座：運氣好時要懂得居安思危，切忌得意忘形。

雙魚座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）羊 壓力大

鼠：工作運平平，易有自尋煩惱的可能性。

牛：財運上升，要好好把握賺外快的機會。

虎：要留意上司的眉頭眼額，勿自作主張。

兔：財運中規中矩，處理大額投資要謹慎。

龍：待人接物要有分寸，多管閒事易惹禍。

蛇：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

馬：感情運稍遜，易跟伴侶為小事吵起來。

羊：是日沖煞，壓力大，要學懂放鬆自己。

猴：健康運稍遜，不宜熬夜，要早點休息。

雞：人緣變好，有利做生意，開單冇難度。

狗：相信自己的能力，處事切忌拖拖拉拉。

豬：勿貪職業上的小恩小惠，易得不償失。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

春夏秋冬的二十四節氣

適逢今天是正月初十，又是「雨水」，便跟大家分享甚麼是二十四節氣，它和我們的生活又有甚麼關係吧！

節氣是根據太陽在黃道的位置而定，屬陽曆，從冬至開始到下一個冬至為之一年，當中分成二十四個節氣。

古詩有云：「好雨知時節，當春乃發生。」春雨是用來點醒春天的來臨，它為大地帶來滋潤，所以春天屬於綠色，而在五行中，生於這個季節的朋友，一般木的五行比較多，身體上要注意肝膽、血液、手腳等問題，忌木忌綠色，頭髮不要過長，詳情最好起命盤，找出具體方法化解。

雨水過後，隨之而來是驚蟄，有祭白虎、打小人的習俗。接着是春分、清明、穀雨，直到立夏，代表夏天到來。

今年流年為甲辰，甲代表木，為陽，再加上這幾月地支火多，使一些人容易有情緒病，中醫也論述木主肝，木多木少會對肝造成一定影響，眼睛也會受拖累，所以適宜補充舒肝食物。到今年立秋，下半年地支是「辰」代表濕土，那時便有水來滋潤。

二十四節氣提示了我們每個人處於哪個季節會受到甚麼影響，並活用民間智慧，掌握當中的宜忌。