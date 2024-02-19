星玄｜處女座陳庭欣貴人相助　出騷撐男友似足老闆娘

今日係2月19日，農曆正月初十，宜祭祀、安床、作灶。今日嘅幸運星就係處女座，財運佳，獲貴人支持，趁機做好理財計劃！陳庭欣就係處女座，早前佢拋低10億男友，同好友譚嘉儀和林鈺洧，飛到日本北海道旅行。當你以為冰天雪地就派唔到福利，陳庭欣同譚嘉儀就喺落雪嘅情況下，將滑雪裝拉低露出Bra Top，喺白茫茫嘅雪地上，大擺甫士影相，話你獲貴人支持，可能就係指一班好姐妹肯同你癲！

前港姐陳庭欣（Toby）今午（3日）現身荃灣，低調為男友旗下個人護理品牌推出嘅新香水活動打點一切，出騷似足老闆娘。被問到是否好事近，佢就否認並表示如果有好消息一定話畀大家知。

今日最旺嘅生肖就係牛，財運上升，要好好把握賺外快的機會。美魔女陳煒就係屬牛，雖然佢年過半百，不過仍然保養得宜，仲經常晒性感水着相。婚後嘅陳煒並冇減產，一劇接住一劇相當忙，唔知係唔係捱壞身體。早前竟然有網民喺街上，見到陳煒毫無血色咁，暈低喺街度，周圍仲有唔少路人圍觀。不過後來有人澄清，煒哥當時只係拍緊新劇，聽完唔少網民先放下心頭大石，煒哥日日有劇開，相信錢銀方面都冇問題！