廣咩｜陳家樂邏輯達人　游嘉欣甘拜下風

試問有那個老闆，可忍受下屬做事「乸西」和「咧啡」？不知道今集兩位挑戰嘉賓，陳家樂和游嘉欣，又是否了解這兩個廣東話字詞。

問：以下哪個字詞是「乸西」的正字 ？

A. 哪篩

B. 俹簁

C. 嗱嘶

陳家樂：「A（哪篩）一定有個『西』音字，這是篩字。B（俹簁）好像都像有『西』音字。C是嗱嘶，一定不會是C。想必答案一定是A或B，我覺得不會是A那麼簡單，所以我猜是B。」恭喜你家樂，你猜對了，你思考的方式果然很有邏輯，恰如推理達人。

至於游嘉欣，我們就問她「迾㹃」是哪個廣東話字詞的正字，嘉欣很努力地猜：「烈非？是讀烈非，我有邊讀邊。」抱歉嘉欣，正確答案是「咧啡」，做事論盡馬虎的意思，最搞笑是嘉欣看到答案「咧啡」也錯認兼讀錯作「齋啡」。

這兩個字詞其實頗相似，就讓我們星級主持黃宇詩，為大家再詳細解釋它們的起源。黃：「廣東話乸西的正字，其實是這樣寫『俹簁』；至於說人很咧啡，其廣東話正字是『迾㹃』。在北宋《集韵》中曾有提及『俹，倚也。』，俹有依靠的意思；而在唐朝《急就篇．顏注》中則有說『簁，所以去粗取細者。』，簁是用以除粗取細的竹器，俹簁二字加起來，指不精細的竹器，後來用以形容人粗心大意。」

黃宇詩補充，在《後漢書．輿服志》中記述「張弓帶鞬，遮迾出入。」意指士兵列隊，阻攔行人出入的意思；另在《說文解字》中也曾提及「㹃，覆耕種也。」意指復耕後再種植，而迾㹃加起來，就有間距甚遠的意思。

黃宇詩話其實很多人外出時都很整齊，但回到家即變得很迾㹃，叫他打掃卻又做得很俹簁，令人氣結，所以做人做事，還是不要太馬虎，始終不討人喜歡。