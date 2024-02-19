娛圈單打︱忽然提起老婆　博宣傳乜都制

視帝王浩信同老婆陳自瑤（Yoyo）嘅關係一向成謎，二人屢傳婚變，絕口不提對方。不過若然需要宣傳劇集，係咪可以破例呢？嗱，王浩信早前宣傳主演的《狀王之王》，就罕有提起老婆，仲暗暗放閃，令外界大感意外！

《狀王之王》作為王浩信首部剃頭上陣的古裝劇，雖然獲安排在新春「炮灰檔」推出，但久未有劇出街，視帝都好緊張收視，不時偕同台前幕後一齊亮相宣傳。佢日前出席活動，竟然主動提起老婆，自爆Yoyo同女兒都有收睇劇集，仲大讚佢反串做女人夠晒靚！

仲唔止，農曆新年期間，視帝沒有四圍騰、手腳痕，而係留在家中陪女，亦即係話，同老婆一齊過節。佢仲好落力為緊接播出、老婆首演女主角的《婚後事》做宣傳，叫大家多多支持喎，認真唔話得。

真係少有！呢兩公婆近年關係陰晴不定，最經典係王浩信數年前奪得視帝，喺台上多謝老婆之際，Yoyo被捕捉到喺台下黑面，令婚變傳聞不脛而走。事實上，男方婚後緋聞多多，尤以同蔡思貝的緋聞傳得最似層層，搞到Yoyo同蔡思貝面左左，後者更遭內地網民鬧爆，要求大台唔好再起用思貝做女主角。

雖然一度傳出Yoyo主動提出離婚，但如今證明流料居多。而網民亦開始質疑，呢兩公婆係咪夾埋做新聞博宣傳？唔少人當初同情Yoyo，家陣都覺得反感，唔明點解，唔可以光明正大提起對方？好似另一視帝陳豪，一樣經常將老婆陳茵媺掛在嘴邊。咁講啦，新年流流，冇理由望人哋夫妻失和啫，還是覺得你最好，咁咪皆大歡喜囉！