東方日報C1：朱晨麗箍穩富二代　被爆做龍年新娘

藝人朱晨麗去年被本報獨家踢爆與富二代史昊洺撻着，當時她矢口否認，昨日出席活動時卻被好姊妹陳煒踢爆好事近，更預告她明年派雙封利是，搞到朱晨麗一臉怕醜；但未知是否為保護愛苗，她只表示會努力，一切隨緣。

TVB賽馬日昨日在沙田馬場舉行，行政主席許濤與總經理曾志偉及蕭世和，率領旗下逾30藝人包括高海寧、劉穎鏇、劉佩玥、朱晨麗（朱朱）、陳煒、蔡思貝、陳展鵬、羅子溢、丁子朗、張振朗等傾巢而出，以財神Look現身的胡楓大受歡迎，場面相當熱鬧。

本報去年獨家揭露朱朱與何廣沛「分手」後，未夠半年便與富二代史昊洺共墮愛河，並同遊泰國，更因一張凸肚照而傳懷孕，當時朱朱被追問戀情時矢口否認，僅指對方為普通朋友，不過，昨日她偕陳煒受訪時，陳煒突然爆料：「佢紅鸞星動，今年嫁㗎喇！」記者追問朱朱是否有追求者，陳煒代答：「梗係有啦！」朱朱被讚春風滿面，即笑笑口說：「我努力緊。（出年派雙封利是？）我依家都可以派。（保護愛苗？）隨緣啦！」陳煒加把勁接口：「佢唔好意思啫！女仔怕醜，但唔認就唔得。」令全場起哄！記者嘗試與史昊洺聯絡，但截稿前未獲回覆。

此外，陳煒自爆日前在老公陪同下到加拿大登台，情人節又有花收：「啱啱返到香港有時差，所以大部分時間都係瞓覺，冇乜點慶祝，不過去咗嘉年華玩，我掟咗好大個公仔回禮送畀佢。（咁你仲收咗咩禮物？）唔使啦！就算同佢食大牌檔都開心！」

蔡思貝慰問胡鴻鈞

至於高海寧以藍色貼身裙到場，盡顯豐滿上圍，相當搶鏡；蔡思貝則以旗袍現身，祝各位馬迷旗開得勝。問到緋聞男友胡鴻鈞因攜帶加熱煙返港而惹官非，她坦言有關心對方，幫口說：「每個人都會犯錯，佢已經公開道歉，相信上咗一課。」又自爆試過為慳運費，要求對方替她帶東西回港：「我以後都唔會慳運費喇！（佢心情麻麻？）相信佢OK嘅，知道自己做錯事，勇於承擔。」

同場的陳展鵬眼睛通紅，原來早前與太太及愛女到泰國旅行時發生意外，他幽默說：「我眼紅太太同囡囡玩得咁開心囉！趨前了解佢哋玩緊乜，點知囡囡擰過嚟篤親我，好小事啫！爸爸唔夠身手敏捷，以我呢啲年紀，過兩日就好番。（囡囡有咩反應？）佢想喊，我扮晒話好痛，佢即刻過嚟錫番我。」

而曾志偉談到龍年無綫新節目製作及展望：「今年會復辦《中華小姐》，嚟緊亦考慮開《中年好聲音3》，應該搞大灣區版。緊接《亞洲超星團》將推出《福祿壽訓練學院》，好難得王祖藍返嚟幫手，想訓練多啲新嘅喜劇演員。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：