馬思純公開絕密減肥法　餐單嚇窒網民

金馬影后馬思純早前自爆半年減了55磅，非常誇張，大家都好奇她用甚麼方法減肥。昨日（18日）她將瘦身秘笈大公開，拍了一段近14分鐘的短片放上網大談減肥心得，非常用心，她表示：「年前錄好的減肥Vlog，終於發出來了。關於『我為甚麼減肥』『我是怎麼減的』『減肥時如何情緒調節』等等...其實減肥是一個完全看個人需要的事情，胖瘦不是衡量一個人的標準，我們都要接受自己的每一面。但如果你決定減肥，也要接受自己需要堅持並為此度過一些難關。一定程度上來說，減肥不是100米衝刺，而是一場跑過一圈又一圈的馬拉松。切記要健康減脂哦，健康第一，減脂第二。美是沒有定式標準，2024我們一起美不設限，記得愛自己。」

馬思純更貼心地將心得整理成文字版，她指前提是每天要空腹做5公里以上有氧運動（跑步、游泳、騎車等），第一階段要持續兩個月，早餐飲馬思純獨家「飽飽汁」，以羽衣甘藍、牛油果、海藻粉、椰子油、小量菠菜榨汁，晚餐要控制在下午5、6點進食，限魔芋類食品或橄欖油煎小牛排，而第二階段要堅持16+8或18+6原則，早午餐飲「飽飽汁」及食梅子類水果，晚餐進食糙米、豆制品及肉類。她還有一個3天瘦6斤（6.6磅）版，她強調非緊急需求不要使用，第一天及第二天全日只吃4隻雞蛋，第三天午餐吃粟米，晚餐吃小牛排加草莓，不少網民被這個3天餐單嚇親，直言「這個大概會原地去世」、「一天四顆雞蛋看的我眼前一黑」、「好嚇人」、「看來我不適合減肥」。