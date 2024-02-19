新片票房近2千萬　Anson Lo努力食藥踢走後遺症

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo)、呂爵安（Edan）和姜濤三子作為電影《盜月者》的演員，昨晚（18日）出席該電影的謝票活動。活動上，三子即場解答觀眾針對電影而提問的問題，導演袁劍偉更即場摸三子的下巴，一度引起了現場粉絲觀眾的尖叫。Edan自言電影的回響比相像中好，指過往由他們主演的電影評價較為兩極，但今次卻幾乎都收到正面的評價，大感高興。

《盜月者》電影票房將近突破2,000萬，Edan指有這個成績已經好厲害：「當然希望成績可以繼續更加好。（目標？）導演話目標係突破6,000萬，我哋盡力。」提到先前Edan承諾只要票房達4,000萬就會露「八月十五」，問到姜濤和Anson Lo會否也打算派福利？Anson Lo即詐傻扮懵，笑言：「我哋連八月十五係咩都唔知。（咁你打算露咩？）佢露咗八月十五，我哋露咩都唔掂。」姜濤亦在旁取笑說：「Stanley（邱士縉）出嚟都搞唔掂。」隨後Edan提議Anson Lo可以露「八月十五」的正面，而姜濤則承諾只要票房達2,000萬就會滿足粉絲的要求，重演電影中鬧「垃圾」一幕。

講到MIRROR演唱會過後，成員感染COVID相繼病倒，Edan指他們已經痊愈，不過有點後遺症，又稱非常幸運，能夠在三月中舉行巡迴演唱會前痊愈，不至於影響演唱會的進度。而Anson Lo透露，為了不影響接下來的演唱會，他最近正努力吃藥：「希望到時演唱會可以連後遺症都冇，想快啲搞掂佢，仲記得喺香港站嘅時候，我要拎開支咪咳，成件事真係唔好睇，嚟緊希望唔好再咁。」姜濤亦表示會繼續吃藥，調理身體，保證不會影響巡演。問到4月生日的姜濤會否在香港慶生？姜濤就言未知：「唔確定，隨緣啦（影響姜濤灣？）隨緣啦。」

提到情人節當日Anson Lo和姜濤齊齊在網上分享鬚根照片，Anson Lo指那是他病倒後五天沒有剃鬚的證明，而姜濤就指因為覺得照片好醜，所以在網上分享了一陣就刪除了。