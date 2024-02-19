BAFTA｜《奧本海默》掃7獎成大贏家　愛瑪史東奪影后

被喻為「英國奧斯卡」的《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）周日（18日）於倫敦舉行，獲13項提名領先的原子彈之父傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）掃走7獎包括最佳電影成為大贏家，其中基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）奪得最佳導演、施利安梅菲（Cillian Murphy）奪得最佳男主角、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）則奪得最佳男配角。

施利安上台致詞時多謝基斯杜化洛倫與監製妻子Emma Thomas拍檔：「多謝佢哋喺我身上睇到一啲我自己都發現唔到嘅嘢。多謝你哋一直推動我，要我做到最好，因為呢樣你哋一次又一次都做到。」羅拔上台致詞時亦多謝基斯杜化洛倫，並拿自己飾演鐵甲奇俠的事業自嘲：「最近嗰條友向我提議，要嘗試低調咁做戲，作為我被輕視嘅演技再次獲得肯定嘅最後掙扎。」

《可憐的東西》（Poor Things）掃走5獎緊隨其後，其中愛瑪史東（Emma Stone）奪得最佳女主角，擊敗《Barbie芭比》的瑪歌羅比（Margot Robbie）。來自美國的愛瑪上台致詞時多謝口音導師，笑言自己讀「water」（水）時對方也沒有取笑她。她又多謝母親說：「我好想多謝媽咪，因為佢係我認識最好嘅人。冇咗佢呢一切都唔會存在，包括我嘅人生，所以多謝你媽咪。」Da'Vine Joy Randolph則憑《滯留生》（The Holdovers）奪得最佳女配角。而宮崎駿動畫《蒼鷺與少年》奪得最佳動畫。

患柏金遜症的《回到未來》（Back To The Future）系列男星米高霍士（Michael J. Fox）驚喜現身頒發最佳電影，坐輪椅上台後堅持站起致詞，獲全場站立致敬。他表示：「電影可以令人團結，無論你係邊個或者邊度嚟。啲人話電影係魔法係有理由，因為電影可以改變你嘅一日，可以改變你嘅睇法，有時候可以改變你嘅人生。」

【BAFTA得獎名單】

最佳電影：《奧本海默》

最佳導演：基斯杜化洛倫《奧本海默》

最佳男主角：施利安梅菲《奧本海默》

最佳女主角：愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph《滯留生》

冒起之星：Mia McKenna-Bruce

最佳英國電影：《特權樂園》

最佳非英語電影：《特權樂園》

最佳動畫：《蒼鷺與少年》

最佳紀錄片：《20 Days In Mariupol》

最佳原創劇本：《墜下的見證》

最佳改編劇本：《美式小說》

最佳英國新人編劇、導演或監製：《Earth Mama》

最佳原創配樂：《奧本海默》

最佳化妝與髮型：《可憐的東西》

最佳服裝設計：《可憐的東西》

最佳美術設計：《可憐的東西》

最佳音效：《特權樂園》

最佳攝影：《奧本海默》

最佳剪接：《奧本海默》

最佳選角：《滯留生》

最佳視覺特效：《可憐的東西》

最佳英國動畫短片：《Crab Day》

最佳英國短片：《Jellyfish and Lobster》

BAFTA院士：Samantha Morton

英國傑出貢獻獎：June Givanni