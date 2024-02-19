新年後關節失守　膝頭痛？肩頸痛？三招助你告別痛症

【特約報道】新年期間大家都會到去勻港九新界，到親戚朋友家拜年，走路走多了，是否覺得膝頭隱隱作痛？又或者長時間開檯打麻將，弄至肩膊痛？以下為你推介3招，助你告別新年後痛症，新一年再展活力！

除了四出拜年，不少人在新年期間也會行山，還有最近流行的北上玩樂，走動得多，容易引發膝關節痛，輕微的上落樓梯或蹲下時有痛楚或發出「咯咯聲」，嚴重的不能蹲下，走路亦有問題。另一個毛病是放假期間長時間坐著打麻將，導致肩頸背痛，更甚或會引致五十痛問題。肩膀會持續疼痛，當手臂郁動，痛楚更會加倍，痛得無法向前方或側面舉起手臂。隨着年齡增長，軟骨組織逐漸磨損變薄，再生速度慢，引致關節軟骨相磨，造成損壞，導致以上各種痛症，影響日常生活。此外生活緊張，情緒繃緊，缺乏睡眠，都是關節痛元兇，實不可忽視。

脫離五十痛及膝關節痛有計

想告別痛症，盡早開始保養關節是非常重要的。第一招，關節突然過度郁動前，例如做運動、行山前要進行適當熱身，運動後亦要進行伸展運動，有助保持肌肉的柔軟度，減低身體組織勞損或發炎的機會。拉筋時可緩緩牽拉肌肉至有輕微拉緊的感覺，不要大力旋轉或作回彈式伸展，避免拉傷。第二招，要留意走路及坐下的姿勢是否正確，站立時要輕輕微曲並合起雙腿來卸走部分壓力。走路時一般人是會將腳完全伸直來大步大步走路，但每次雙腳撞擊地下時，也是踫撞同一個關節位置，令關節受壓。最佳方法是假設地下很滑的情況，小心翼翼鎖實雙腳向前行，這樣走路雙腳會微曲，腳部落地時可以卸走部分壓力。長時間坐著的時候，每 30 分鐘要伸屈膝蓋，這樣站起來的時候就不會造成膝蓋的負擔。而且要注意脊椎保持自然曲線，背部挺直，肩膀放鬆自然下垂，雙腳踩地，正確坐姿有助預防肩頸痛。

關節仲係痛？單靠葡萄糖就夠？

第三招是服用關節保健品，趁問題未變嚴重前及早改善。在中醫角度，風、寒、濕氣等令經絡閉塞，氣血不通而導致關節痛。《中藥大辭典》記載中草藥「白牛膝」有助治療跌打損傷，紓緩關節痛，對五十痛及膝關節痛特別有效。最新西方醫學文獻指出，白牛膝有助紓緩關節痛和退化，幫助軟骨重生，有助減低關節勞損及疼痛，市面上有含白牛膝的關節保健品，大家不妨試試！

中西合壁最治本

活關素是坊間少有中西合壁配方，成分不只有常見的葡萄糖胺可潤滑關節，更有註冊藥劑師推薦的專利中草本白牛膝，可以消紅止痛，同時含有第二型膠原蛋白，幫助軟骨重生、潤滑關節，一次過解決關節問題，真正治標治本！平時保健就每日2粒，關節特別痛就早晚各3粒，就算好番都記得要繼續食，關節才會一直健康撐住你生活！由2月19日至2月23日，只需點擊連結登記後，即可以新客戶試食優惠價$199購買活關素特強特效膠囊30粒裝*，激減$60，萬勿錯過！

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^Boileau C, Martel-Pelletier J, Caron J, et al. Ann Rheum Dis (2010). doi:10.1136/ard.2009.110965