吳磊趙今麥床戲狂啜被大幅刪走　「沙發吻」靠睇花絮

內地「國民弟弟」吳磊夥拍「甜妹」趙今麥主演劇集《在暴雪時分》，由於該劇改編自著名作家墨寶非寶作品，加上投資不菲拉隊前往芬蘭外景，故未推出已受視迷高度關注，且成網民熱話。《在》劇早前推出，男女主角雪地上上演浪漫感情戲，吻戲、甚至床戲連場，結果被封為「純愛劇天花板」，不過據悉原定播出38集，最後卻被大幅刪剪至30集，刪除戲碼以親密戲為主。官方隨後釋出相關「經典沙發吻」花絮，讓網友直呼「花絮比正片更甜好看！」

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該場戲交代吳磊抱起趙今麥坐在自己腿上，兩人在沙發深情擁吻，女方被吻到差點無法呼吸，不過正片播出時，只見畫面被拉遠，緊接劇情含糊交代。其實原著小說中有許多大膽情節，礙於電視尺度，官方惟有作出刪減，故令不少網友大感失望。

有粉絲除被吳磊顏值吸引外，同時亦留意到戲中6位男配角，包括王星越、陳靖可、王佳璇、董子凡、王潤澤及韓東霖，幾位帥哥身高都超過1.8米，加上角色性格各有特徵，故近期不約而同人氣飊升，戲迷亦期望他們能盡快升呢能夠「領銜主演」。

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