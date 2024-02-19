Ivy@COLLAR獲陳安立讚「天才型」演員　擇偶條件曝光

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）和陳安立（Brian)首合作拍戲，Brian即大讚Ivy是「天才型」演員。近期備受重用的Ivy一劇接一劇，笑言下次想嘗試同性戀相關題材的劇集。

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）及陳安立（Brian)主演的ViuTV劇集《飛黃騰達》，以投資真人騷為故事題材，Ivy在劇中飾演女主角C Ling，而陳安立則飾演歐陽，二人在劇中關係似師徒，故戲中不乏對手戲。

Ivy繼首部劇集《和解在後》，今次再擔任女主角，Brian大讚她為「天才型」演員，稱對方在角色塑造方面拿捏得非常好：「因為我哋香港拍劇喺跳拍，今日拍第一集，聽日可能就拍第二十八集，我自己有時都可能會搞亂，唔知依家要演邊個時期嘅自己，但Ivy佢就拿捏得好好，因為佢飾演嘅角色喺劇集入面，前中後期有好多變化，佢會記得自己今日要飾演邊個時期嘅C Ling，然後好快就會投入去角色，我覺得呢樣嘢好好。」而Ivy亦表示與Brian合作相當舒服，又言非常佩服對方長着一副正氣的臉，但卻能飾演邪氣滿滿的角色，故想向對方學習。

講到拍攝過程，Ivy就大嘆好慘，因在拍攝中所有的食物都不能真正吃下肚，而不巧Ivy飾演的C Ling正正是一位愛食的女孩，所以戲中有不少面對美食的場口，Brian直言「睇見Ivy都心酸」：「因為佢個角色係好鍾意食，成日都要食嘢，但佢唔可以真食落肚，擺咗落口然後就要Cut ，再即刻吐出嚟。」

關於投資，Brian就謂根據自己過往失敗導致虧蝕六位數的投資經驗，呼籲大家投資切忌跟風：「其實最好嘅投資，係投資喺自己身上。」問到COLLAR成員中誰最有理財觀念？Ivy直言是Day：「唔好睇佢個樣蠢蠢地，佢比較有理財嘅觀念先，佢有一日話『罰全世界都要去做定期』，跟住我就開始諗係咪都要做吓，唔好畀嚿錢擺喺度。」

講到Ivy下一部想飾演的劇集，她笑言可以嘗試同性戀題材，認為只要劇本寫得好，她不介意和同性有親密場面。問到她個人是否也接受和同性談戀愛？Ivy說：「我覺得冇所謂，喜歡就可以。」不過又指就男性而言，幽默感好重要。

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-Brian

服裝：DOT SHOP

-Ivy So@COLLAR

Make up: Janice Wong

Hair: Ricky Lam

Wardrobe: Sandro & Maje

Stylist: Daniel Cheung