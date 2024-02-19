Cheronna為P圖馬拉松心力交瘁　人頭怒掛桃花

藝人陳瀅、何雁詩、蔡思貝、賴慰玲、陳嘉寶、吳嘉禧（Cheronna）組成顏值登頂嘅閨密團「SÏXTERS」，今年仲約埋一齊同大家拜年，不過女明星團拜合照唔可以亂咁post，因為隨時有女神唔滿意就要P圖，一個傳一個，最後先搵到一張大家都P到靚靚女女嘅相先可以出post。

今次Cheronna就大爆料，上載多次SÏXTERS同一張合照，不過身後嘅桃花就唔同晒樣，並留言指原來佢哋有個P圖馬拉松，佢就因為多次P嘅時候冇睇group chat，miss晒大家send出P完嘅製成品，搞到佢次次都要重頭再P過：「其實6個一齊影相 最麻煩就係要執相 但係呢 你執相中途又要睇吓個group會唔會send張update嘅版本出嚟 如果唔係你又要由頭開始 我就係冇中途睇 結果我就執咗幾次 咁啱幾次都係我 仲要張update唔係執個人 係執啲花 吹脹 故事教訓 執相前 中 後 都要留意個group 否則前功盡廢 龍年 希望大家唔使成日執相 因為大家會好靚 💖」而佢仲發脾氣P咗一張「人頭怒掛桃花」嘅合照，笑到網友收唔到聲，真係睇得出佢怒火中燒等嚟，都依然P到大家都好靚女。