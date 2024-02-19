整個二月，大家仍沉醉在新春氣氛之中，坊間的餐廳和品牌亦適時推出各式優惠，無論是吃一頓豐富的餐點，又或想和朋友暢飲一番都無問題，大家可借延續新春的快樂氣氛。

五周年獻禮

每逢周年紀念，都要慶祝一番。位於港島主題公園內的酒店迎來開業5周年，推出不同住宿及餐飲優惠。於2月19日生日或在2月是5歲的小朋友，在1位成人親友陪同並以正價惠顧餐廳的自助午餐或晚餐，可享免費優惠。2月生日的客人，由1位成人親友陪同並以正價惠顧餐廳的自助午餐或晚餐，可享半價。客人惠顧自助午餐或晚餐，可用優惠價無暢飲果汁及汽水。2月的自助晚餐會為每位客人送上佛跳牆，分量十足。而酒廊的燒烤之夜自助晚餐亦有全免或半價優惠，每日下午5時後會有精選西餅半價。由即日至3月31日推出繽紛五周年住宿計劃，包括有雙人自助早餐、酒廊5周年精選雙人晚餐，每間房會送1瓶精選氣酒酒和周年紀念禮物1份。

吃喝玩樂

香港人最愛新鮮，每晚都有不同的主題美食最吸引。飲食集團旗下多間餐廳在這個2月推出多個用餐主題，更以優惠價錢推出風味盛宴。其中幾間餐廳享用周末早午餐，按個別餐廳會有90分鐘至2小時的免費無限暢飲。逢星期三到灣仔西班牙餐廳會有90分鐘任食生蠔盛宴，3月14日及4月11日在日本餐廳有4道菜的爵士樂之夜，至於另一間日本餐廳逢星期一和二會有壽司及和牛之夜，品嘗前菜後就有刺身和手握壽司等，主菜可選香煎M1和牛西冷或牛柳，配日式金黃脆炸薯條和薑味椰菜絲沙律最好不過。於2月24日、3月30日和4月27日，鰂魚涌的意大利餐廳就有歌劇表演晚宴，客人可邊享用吞拿魚醬小牛肉、意式醃三文魚薄片、醃豬頰肉番茄粗管麵、地中海風味鱈魚及焗烤番茄醬千層茄子等菜色，邊欣賞低音男歌手Elia Astorino的精湛演出，夠晒享受。

酒吧歡樂時光

偶然和朋友到酒吧，點杯酒傾吓計，是個消閒好節目。中環沉浸式藝術雞尾酒酒吧首次於逢星期三至日下午5時至7時推出歡樂時光優惠，到時精選的紅白酒、氣酒酒、烈酒或啤酒都有優惠價，客人亦可點選精選酒糖飲品連自選Pintxo小食，小食會有伊比利亞黑毛豬、曼切高羊奶芝士及鯷魚乾配切片麵包，肝醬拼魚子醬、忌廉芝士三文魚卷和烤大蝦拼大啡菇等，美酒配小食最好不過。

自助餐買二送二

想食大餐又咩都唔想諗，去食自助餐最好不過。這個2月，位於大嶼山的一間酒店咖啡室於星期一至四推出自助餐買二送二優惠，星期五至日有買二送一優惠，到時大家可以先到海鮮吧，品嘗輪流供應的新西蘭生蠔、鱈場蟹腳或波士頓蝦等，之後便可大啖中西熱葷、美味咖喱、日式刺身，以及各款美味甜品等，一家大小去吃抵好多。

暢飲日本酒

「薰爽醇熟」的清酒各有特色，其實當地亦有不少酒類，想一次過品嘗，現時就有機會了。於2月23日至25日，尖沙咀會舉行「My House Sake」無料品酌日本酒體驗活動，場地分為一人獨酎的濃醇古酒、二人共聚氣泡清酒、閏密派對的甜美果酒、酒鬼們派對必備的傳統‧新派日本酒，以及潮流新興手工日本酒5大主題區域，到時會有超過50款從日本各縣市搜羅回來的日本酒，讓市民即場免費試飲。此外，場地會有超過20場工作坊，請來專家介紹各款清酒特色、分享釀手工清酒的秘訣，以及日本清酒食物拼配的推介等，節日夠晒豐富。