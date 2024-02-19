People's Choice｜《Barbie芭比》掃5獎成大贏家　Billie一擊即中

由觀眾投票選出賽果的《People's Choice頒獎禮》周日（18日）於美國聖莫尼卡舉行，由《Barbie芭比》加拿大男星劉思慕擔任主持，《Barbie芭比》掃走5獎成為大贏家，包括年度電影、喜劇電影、加拿大男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）奪最佳男主角、美國女星瑪歌羅比（Margot Robbie）奪最佳女主角、美國女星America Ferrera奪電影演出，不過瑪歌身在英國出席《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）未有現身。《奧本海默》（Oppenheimer）則奪得最佳劇情電影。

美國天后Taylor Swift掃走4獎包括年度女歌手與流行歌手，其美式足球球星男友Travis Kelce則奪得年度運動員，但兩人皆缺席，年度男歌手得主則是韓團防彈少年團成員Jungkook。Taylor英國男星舊愛湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）憑《洛基》（Loki）奪得年度科幻/奇幻電視劇，美國小天后Billie Eilish於《Swarm》首次做戲，一擊即中奪得年度電視演出。