李龍基未婚妻是非一文睇晒　造假行騙出軌疑雲樣樣齊

藝人李龍基的未婚妻王青霞（Chris）爆出以旅客身份來港，並因逾期居留而被捕，其實Chris最近是非纏身，捲入學歷造假及出軌疑雲，一波未平一波又起！

「爺孫戀」曝光後，Chris即被起底，她傳出曾於國內做小姐，被質疑存心騙財，更有李龍基粉絲當街襲擊Chris，力斥「嘔番7層樓出嚟」，當時2人即開腔澄清，李龍基強調女友有學歷有家庭，並表明未有將物業轉名。惟Chris提及的學歷及專業資格因太誇張，而遭外界質疑，她聲稱就讀過的北京航空航天大學及美國飛行學校等，但官方均回應並無她就讀紀錄，至於她指曾奪得的獎項證書，亦被揭得獎者另有其人，即惹上學歷造假污名。與此同時，經常送畫作給藝人的Chris，被網友質疑其實是網購畫作扮自己手筆，她就反表示是自己的畫作遭網購平台賣家臨摹盜用，並晒出與該賣家的對話截圖而證清白。

及後，再有一名男子爆料聲稱Chris借錢不還，並於酒店房間拍下借錢短片，指她在2018年借款3萬元美金，又指她當時是在美國西雅圖登報徵婚，約會後稱自己生意周轉有問題借錢，並拍片作為憑證，但最後走數，更大爆與Chris的床事，並聲稱有床照在手，對此Chris則表示早已還錢，與該男子並沒有發生關係，李龍基亦表明一切交由法律處理。同時，Chris再被爆曾於多年前冒認繆騫人及王穎的女兒在行內招搖撞騙，而Chris亦一一否認。

事隔數日，Chris又爆出在2018年10月時於美國跟一位男士Sky咀嘴兼疑似舉行婚宴，與李龍基拍拖時間重疊，李龍基疑變「綠帽俠」，不過他反指自己才是「第三者」，繼續護妻。之後他不但高調表示無限信任未婚妻，又一同出席《除夕倒數迎金龍》活動，以為雨過天青，豈料如今突然被捕，震驚全城。