鮮娛糧｜李美鳳全家福流出　大女身材超勁似媽咪

於1987年參選香港小姐入行，在80、90年代有「電眼美人」美稱的李美鳳，演藝事業雖然發展平平，但當年的她芳華絕代，在多個大騷中表現都艷壓群芳。她在顏值巔峰時，更曾於加拿大秘嫁林敏驄，可惜婚姻只維持了5年。及後她改嫁台灣富商鄭翔中，再婚後誕下一對龍鳳胎，她隨即息影幕前，專心相夫教子。

轉眼李美鳳現已年屆60，近日她一幅全家照罕有地曝光，相中所見她丰采依然，雙眼「電力」不但仍強勁。更喜見的大女兒Nicole，已完美繼承媽媽的美人基因。

現年25歲的Nicole據知在高中時已是名運動健將，在全美排名前二十名的高等學府畢業後，近年更在美國攻讀牙醫學博士學位，真正文武相雙全。

曾三奪無綫台視帝，近年事業重心已轉移內地的黎耀祥，近年也轉戰社交平台，周不時出甫分享生活點滴。近日新春期間，他就回到香港，隨即便相約好友到五星級酒店吃下午茶。

相中所見，酒店環境華麗，榚點精美，黎耀祥享受得合照時也要給出「Yeah」手勢。之後他們更到了米芝蓮中菜館，食盡鮑參翅肚美食。不知道黎耀祥是否已吃厭了內地的平民餐廳呢？我猜「柴九」哥應該只是嘴饞而已。