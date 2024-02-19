中年人踢足球　十字韌帶受傷　脊醫提醒預防方法

踢足球經常高速跑跳，又會猛力衝撞，是一項容易導致受傷的運動，脊醫王俊華表示，曾經目睹朋友在球場上，膝關節前十字韌帶受創，倒地不起，需召喚白車送院，他提醒要預防這種創傷，有幾項重點要特別注意。

這位朋友四十多歲，一直有跑步和健身的習慣，間中亦有落場踢足球，不過，最近長假期多，經常與妻子外遊吃喝，減少了做運動，致體重增磅不少。那天接受他邀請觀看其出戰足球賽事，可是當日塞車嚴重令他遲到集合，因而只拉筋數下便急忙上陣。

猛力衝撞倒地 需入院做手術

朋友年輕時球技精湛，一上球場已戰意濃烈，發動全力追球，可惜他沒意識到身手已不及從前；就在一次大腳抽射，未能踢中足球，而誤中對方球員的腳，由於對方衝前攔截，力度之猛撞得兩人也倒地，而這位朋友更打了數個觔斗，倒地後乏力撐起身。他剛受傷，不適合即場做詳細檢查，見其膝關節腫脹，便以冰敷急救，初步觀察他右腳不能伸直或屈曲，要召喚白車送院。

醫院安排他做磁力共振檢查，發現前十字韌帶完全斷裂，假如是輕微撕裂或發炎，是可以用其他方法治療，但他的情況嚴重，只適合以手術處理。

預防十字韌帶撕裂

他接受十字韌帶重建手術後，往後數月要定期到醫院做物理治療，還要由步行開始重新學習，以鍛煉膝關節前後的肌肉，康復時間需逾一年，之後即使做運動亦要分外小心，以防舊患復發。

參考此個案，預防十字韌帶受傷，有數項要注意。一）不宜過重，增加膝關節的壓力，令腳部筋腱容易繃緊。二）少做運動人士，突然做劇烈運動是致命傷。三）運動前特別是參與比賽，由於心情已緊張，若沒足夠熱身拉筋，肌肉在未處於準備狀態，受傷危機大增。四）這位男士平日健身不當，只鍛煉面向鏡子的「鏡子肌肉」，舉重集中四頭肌，忽略與四頭肌對衡的膕繩肌（大腿後方肌肉），削弱膝關節支撐能力，健身需注意平衡鍛煉。

十字韌帶穩定膝關節動作

膝關節內兩條強而有力的十字韌帶，連結股骨（大腿骨）與脛骨（小腿骨），呈現十字形交叉狀，分別稱前十字韌帶和後十字韌帶，除了最主要的大腿帶動小腿的連動關係，也能避免當膝關節屈伸時，股骨與脛骨發生移位，讓我們雙腿穩定及靈活地屈伸，以及做出適當旋轉，作用非常重要。

輕微撕裂以高能量電磁波治療

如果十字韌帶只是輕微撕裂或發炎，是不需要即時做手術，脊骨神經科會以消炎的治療性超聲波，或高能量的電磁波，幫助消腫止痛；痛楚情況改善後，可用衝擊波將膝關節附近有纖維化的肌肉放鬆，減低膝關節壓力，加速痊愈。康復階段，要做膝關節復康肌肉訓練，膝關節在不處於負重情況下做鍛煉，要避免站立和彈跳，可坐著以砂包扶助的鍛煉。亦可選擇以高能量電磁波治療，去刺激肌肉鍛煉，會是另一復原捷徑。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家