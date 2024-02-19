連詩雅曾揚言生4個　依家縮沙兩個夠晒數

藝人連詩雅（Shiga）為無綫節目《2024開運救兵》擔任嘉賓，節目以「生仔攻略」為主題，去年成為人妻的連詩雅曾在節目《因為愛情》中講到曾想過生4個小朋友，現在則兩個夠晒數，被問到追生龍B，連詩雅則說：「結咗婚之後好多人關心我哋幾時會生小朋友。我哋都覺得隨緣，雖然我真係好鍾意小朋友。」她又指老公陳家樂覺得剛結婚，好似還未拍夠拖，故並不心急生B。

「地運風水師」Depp師傅替Shiga睇家居風水時，主持人問道︰「你搬咗入去幾耐，有冇漏財迹象？」Shiga聞言略帶驚訝說：「兩個都有（指漏財），屋企人又會突然之間需要用到錢，總之唔知點解，硬係有個原因要用到啲大額嘅錢。」Depp師傅發現問題出在大門對住的窗建議說︰「門口對住嘅窗，一係遮咗佢，或係搵啲實淨屏風去擋，都會幫你守到財。」

另外，「命運占卜師」裸泳則教Shiga多穿紅色的衣飾，助她催旺財運增加收入。「女巫公主」慧慧師傅指導Shiga進行了「種雞蛋小魔法」，因為Shiga希望生一子一女，所以分別為兩只雞蛋，縛上分別代表別男、女的粉藍及粉紅絲帶，用泥埋在盤裏，便大功告成。