Skylar Paige打機女主播　挑戰尺度

作為打機女主播，點樣先至可以一炮而紅呢？來自美國嘅索女Skylar Paige便親身示範最有效嘅方法，就係拋波趷籮演出，肉香四射，吸盡男網民嘅眼球，真係想唔紅都幾難啦！

精於射擊

電玩迷索女進行打機直播，以前就話有噱頭，但隨住愈嚟愈多靚女加入行列，純粹賣樣賣打機技術未必足夠，出生於美國俄亥俄州嘅打機女主播Skylar Paige亦深明此道理。自細已經係機迷嘅佢，不但練出好技術，尤其精於射擊及動作類遊戲，早喺高中時期佢已經進行打機直播，而大學畢業後，更投身打機主播行列搵食。

雖然佢樣靚身材正，但最初並唔係賣性感，而係賣技術以實力取勝，由於衣着唔夠性感火辣，所以人氣只係一般。要知道網民嘅課金係主要收入來源，為此佢用過好多方法嚟谷人氣，之但係打機女主播何其多，若然冇噱頭真係好難突圍而出，呢個時候佢做咗一個重要決定，就係着比堅尼做直播！

展露無遺

可能有人覺得拋波晒事業線好低俗，但事實上呢招真係勁掂！自從Skylar以性感比堅尼造型示人後，令粉絲人數火速飆升，更備受網民讚賞，話一邊睇佢打機一邊睇佢心口，眼球相當滿足。不過對佢嚟講，最大嘅得着唔止係直播間嘅觀眾人數幾何級暴升，更吸引到模特兒公司嘅注意，邀請佢以泳衣模特兒身份拍攝一系列性感寫真，將誘人嘅身體曲線展露無遺，當中更有唔少挑戰尺度底線，引到男士流晒口水！

憑住佢喺模界嘅高關注度，令佢嘅打機直播事業再創高峰。近年佢嘅直播工作亦慢慢出現轉變，唔止齋做打機直播，更有唔少同粉絲傾偈嘅環節，據Skylar解釋話咁做嘅原因係想拉近同粉絲嘅距離，令大家認識到佢嘅另一面。

Profile

出生地：美國俄亥俄州

身高：165cm

三圍：34D-25-36

唔少性感女網紅嘅外形係就係吸睛，但講到口才卻及唔上做慣直播嘅Skylar Paige咁勁。當然睇女梗係要睇性感寫真，咁去佢個IG度睇吓就知佢有幾正！