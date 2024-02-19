尹光後生女緣旺盛　連黃洛妍都係佢粉絲

人氣歌手尹光（光B） 的《過大海系列》演唱會日前於澳門圓滿完成，他甫一出場即如香港旅遊大使般聯同多位女舞蹈員，以《大笪地》和《廟街》兩首描繪香港兩個最有特色的歌曲，炒熱現場氣氛，之後的《你阿媽大減價》和《數波波》繼續推高現場觀眾情緒，唱完幾首金曲說：「今年係龍年，先喺度祝福大家龍年行好運，龍馬精神，好唔好？」全場觀眾大叫「好」，他續說：「大家最緊要拍掌，有掌聲，食雞精；若果沒有掌聲，則食檸檬精。」

光B又問台下觀眾沒有現場購買他的CD ，因完騷後可給他簽名，接着邀請了新進女靚聲歌手錢昭穎（Annette）出場，合唱了《唐伯虎點秋香》及《遊龍戲鳳》兩首歌。換了新Look再上台的他，和嘉賓再唱《少理阿爸》、《荷里活》和《Mr One》，講解3首歌的歌詞含義，他說：「歌詞可能係踩界，但絕不鹹濕。」之後光B唱出林家謙的《一人之境》，還向即將於3月底在紅館開個唱的許冠傑致敬，大唱其經典歌曲《半斤八両》、《浪子心聲》和《財神到》。光B在唱《財神到》主動落台和觀眾握手，最後以近期以連「聲夢歌手」黃洛妍（Jannes）都翻唱的《Dear Myself》為演唱會劃上完美句號。忙完手頭上工作後，光B向唱片公司申請假期，稍作充電後再今年下半年的工作輸入新動力。