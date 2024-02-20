【是日通勝】

農曆正月十一

甲辰年 丙寅月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：會友、交易、立約

忌：祭祀、動土、移徙

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：39、08、46

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

金牛座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

雙子座：多留意朋友圈，單身者易看到脫單的曙光。

巨蟹座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

獅子座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

處女座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

天秤座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

天蠍座：運氣勝人一籌，多用橙色可令你旺上加旺。

人馬座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

山羊座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

水瓶座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

雙魚座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 士氣強

（跌）猴 多阻滯

鼠：運勢下降，無上進取心勢必一事無成。

牛：工作運不錯，領導才能不乏發揮空間。

虎：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

兔：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

龍：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

蛇：桃花運一般，處理感情事易迷失方向。

馬：整天處於忙碌狀態，要懂得釋放壓力。

羊：心態正面，力爭上游，有望取得成功。

猴：是日沖煞，頭頭碰着黑，心情陷低谷。

雞：人緣運平平，有可能受家事問題困擾。

狗：須留意腸胃問題，飲食搭配需要改變。

豬：做事要懂變通，否則易變事業絆腳石。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

事業線

事業線又名叫命運線，中國手相學稱之為玉柱紋。顧名思義，事業線能顯示事業上之吉凶變化，通常在手掌至底部，即手頸線之上為起點，一直伸延至中指之下的土星丘為止，但亦有從掌中其他地方為起點，總言之不論事業線由何方起，其終點必然在中指之土星丘上。

有事業並不代表事業必定成功，要看事業線之形態如何，是深直或淺闊，有否彎曲斷裂？有否分支？其分支之紋向何丘而止？有否島紋及星紋？有否被其他線影響而遭破壞？更需要觀看手掌有肉否，掌肉之軟硬，拇指強直否？方可下一定論。

事業線之年齡歲數，一般以頭腦線相交的一處為35歲，與感情線相交之處為45歲，至中指底處橫紋為70歲。所以，若事業線上有所分開，或受其他紋影響，或有島紋、斷裂都是依此而作前後去判斷某年發生的問題。

事業線若有少許分裂，在分裂處另有紋緊貼而上，多主其年有轉行、轉工的現象。若其繼續上之線紋比之前的線紋理想，便表示其轉變後事業向上、有更理想的發展；若其分裂而上之紋比之前的紋更弱，便表示其事業之改變後向下而更壞更差了。