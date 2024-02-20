未婚妻涉逾期居留被捕隨時踎監　李龍基痛哭誓守婚約

藝人李龍基的未婚妻Chris黑材料不斷，由才女淪為網民眼中的「大話情人」，前日再驚爆涉逾期居留被拘捕。最新消息指她涉干犯多項罪行於今日提堂，隨時面臨牢獄之災，李龍基擔心到多度痛哭！

李龍基兩年多前被爆跟年輕37歲的畫家王青霞（Chris）譜「爺孫戀」，Chris有樣有才，是報稱具十八般武藝的學霸，彈琴、繪畫、書法樣樣皆能外，更自稱曾留學日本及荷蘭、入讀中國北京航空航天大學EMBA課程、美國史丹福大學機械工程及計算機科學博士學位課程，以及荷蘭萊頓大學學位課程，最巴閉是揚言擁有多個飛行員證書及駕駛牌照，能駕駛民航機、小型飛機及直升機，她又曾表示與李龍基曾在美國揸飛機在空中拍拖，令對方頓變「中佬偶像」。

曾經歷一段失敗婚姻的73歲李龍基，打破年齡界限覓得真愛，並許下去年底迎娶Chris的諾言，又自爆雙方性生活協調，會將名下7個物業轉贈未婚妻，以保她一世無憂。不過，自去年7月Chris被指炫富、大晒名牌袋塞爆「人民幣磚頭」後，負面新聞決堤式爆發，先傳她於內地曾任職公關小姐，再被爆畫作只是「淘寶貨」，更有人爆料指她曾在美國徵婚兼向男友人借3萬美元後玩失蹤，兼涉及出軌疑雲，令李龍基多了「綠帽俠」稱號。

涉干犯多項罪行

雖然黑材料一單比一單大鑊，但愛Chris心切的李龍基每次都挺身拆彈，稱只要兩人相愛，不會追究另一半的過去。而兩人最後一次拍拖露面，是年三十晚的除夕倒數活動，李龍基當住傳媒面前大叫「老婆」，但Chris愈叫愈走，事後他解釋未婚妻聽從律師建議才變得低調。

自稱透過優才計劃來港的Chris，昨日突傳出因內地旅客身份涉逾期居留，而遭入境處拘捕接受扣查，今日在沙田裁判法院提堂。據本港法例規定，逾期居留人士通常會被逐離港，違例者最高可被判監兩年及罰款5萬元；另有指Chris涉嫌干犯多項罪名。一直對她不離不棄的李龍基昨晚終於接聽記者電話，原來他身在廣州，因未能陪在未婚妻身邊而多度痛哭，久久未能說話。

他在電話中說：「我要錄影節目，簽咗約唔推得，21號會趕返香港，佢身邊冇人冇物，我搵咗謝偉俊律師陪佢，我身邊好多朋友陪住我，唔使擔心。」問到可驚未婚妻要入獄？他說：「依家唔係驚，係擔心，但詳情唔講得，希望將所有傷害減到最低。」此時電話中傳出哭泣聲，情緒平復後，他繼續說：「我一定支持佢，一定支持！佢成日乜都唔講，收收埋埋，可能怕我擔心佢，唔畀我同佢分擔，佢唔捨得離開我。（結婚承諾係咪不變？）一定唔會變。」