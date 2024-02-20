娛圈單打︱誓要挽回人氣　男神不勝無歸

今年韓劇焦點，肯定是下月初播放、由《來自星星的你》男星金秀賢，夥同《我的解放日記》女星金智媛，合演的《眼淚女王》。此劇不僅有當時得令的幕前陣容，劇本更由《愛的迫降》與《星你》編劇朴智恩執筆，「鐵三角」可謂質素保證。

講起金秀賢，10年前憑「都教授」一角風靡全亞洲，風頭一時無兩，但就像其他當紅韓流明星一樣，他2017年入伍，人氣隨即下滑。直到2020年以《雖然是精神病但沒關係》一劇正式復出，可惜因為題材偏鋒，叫好不叫座。

事隔4年，千挑萬選之下，他選擇再次搭檔黃金編劇，以愛情劇回歸幕前，顯然是不勝無歸，而粉絲亦無不翹首以盼。須知道，《星你》一劇將他捧紅，而《愛的迫降》同樣掀起全亞洲煲劇熱潮，撮合了玄彬和孫藝珍這對神仙美眷，可見編劇功力有番咁上下。金秀賢這幾年來冇乜聲氣，實在太需要一套人氣劇集，讓他重返事業高峰。

《眼淚女王》近日不斷釋出預告片和劇照，劇情講述金智媛為財閥三代兼百貨女王，金秀賢則出身農村但入讀首爾大學的高材生，如麻雀變鳳凰般，成為女主角的丈夫與財閥集團的駙馬。齋看劇情，似乎是將過去韓劇最流行的「霸道總裁愛上我」戲碼，將男女位置互換，變成女主角打救男主角。

姑勿論如何，粉絲都必然捧場。相比其他韓流男星，金秀賢個子不算高，樣子也未算最俊俏，但勝在演技不錯，外形無殺傷力，予人好感，加上都教授一角實在惹人喜愛，磁性嗓音更添魅力，令他至今力保一線地位。