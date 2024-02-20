星玄｜天蠍男郭富城運氣一流　頂級神顏搶老婆鏡

今日係2月20日，農曆正月十一，宜會友、交易、立約。今日嘅幸運星就係天蠍座，運氣勝人一籌，多用橙色可令你旺上加旺。天王郭富城就係天蠍座，佢同方媛結婚多年一直都咁恩愛，身為廿四孝爸爸嘅佢，亦會喺百忙之中抽空陪屋企人。之前佢就被影到喺跨年夜，帶一家四口去串燒店食宵夜，期間仲畀內地網民野生捕獲，雖然只影到城城嘅側面，不過仍然獲得網民大讚︰「城城太帥了，神級側顏殺」，如果城城染返個橙色頭，一定既好運又靚仔喇！

早前情人節，天王城城就出動靚車帶索妻方媛去兜風，浪漫與激情都收到晒，仲要專登開蓬任路人睇佢晒恩愛，果然係寵妻，淨係睇相都感覺到老婆好開心。另外，喺車入面嘅城城靚仔到爆，個側面依然頂級煞食，完全唔似已經58歲，好多網友都紛紛問：「你平時究竟食啲乜？」

今日最旺嘅生肖就係羊，心態正面，力爭上游，有望取得成功。藝人張寶兒舊年年底，誕下同袁偉豪嘅，愛情結晶品「袁咕碌」，並不時喺社交網上，分享誕後嘅生活點滴同育嬰心得，仲話自己奶量大，可以餵全人奶。但係佢透露自己坐月期間，因為抗生素敏感生紅疹，囝囝冇得飲人奶，搞到佢想喊呀。不過佢向來心態正面，相信咩事件都難唔到佢嘅。