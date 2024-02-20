肥妹賈玲變索秘密　公開激減100磅餐單

內地演員賈玲早年憑自編自導自演的電影《你好，李煥英》爆紅，今年在內地賀歲檔再接再厲，第2部自導自演的作品《熱辣滾燙》同樣火爆大賣，票房截至昨天（19日）已經突破逾29億人民幣（約港幣31.5億），成績非常突出。

片中飾演拳手的賈玲為角色勁減50kg成為一時熱話，近日她在社交網發布電影歌曲《一切都來得及》MV，收身成功的她穿上黃色低胸露腿晚裝騷身材，MV中更出現肥、瘦賈玲對唱的視覺效果，相當有感染力。

電影最惹人談論的無疑是賈玲憑毅力減去50kg，她曾簡單分享過減肥時只吃全麥麵包，加上堅果，近日她更將詳細的14天減肥餐單公開，並強調減肥過程是很健康，稱如果能配合運動，每個月可瘦身4至5kg。

賈玲的14日減肥餐單：

第1日

早餐 : 蒸粟米2根

午餐 : 雞胸肉、青瓜1根

晚餐：生菜、黑米粥

第2日

早餐：粟米1根、雞蛋1個、青瓜1根

午餐：糙米飯1碗、雞蛋1個、雞肉、菠菜

晚餐：雞蛋1個、生菜

第3日

早餐：燕麥、雞蛋1個

午餐：牛肉

晚餐：西蘭花、白玉菇

第4日

早餐：紅豆薏米粉1碗

午餐：烚蝦10隻

晚餐：蘋果1個、糙米飯1碗

第5日

早餐：雞蛋2個、無糖豆漿250毫升

午餐：雞胸肉、西蘭花

晚餐：雜糧飯、巴沙魚180克、涼拌韮菜200克

第6日

早餐：番薯、豆漿

午餐：牛肉、生菜

晚餐：青瓜1根、大番茄數個、蛋2個

第7日

早餐：燕麥、水煮蛋1個

午餐：蝦8隻、黑木耳

晚餐：胡蘿蔔、牛奶泡麥片

第8日

早餐：全麥歐式麵包1個、水煮蛋1個、牛奶、 櫻桃番茄1個

午餐：糙米飯、雞胸肉、西蘭花

晚餐：番薯、豆腐、菠菜

第9日

早餐：紫薯、豆漿

午餐：蘑菇炒西蘭花、雞翅

晚餐：南瓜小米糊

第10日

早餐：粟米、蛋餅、乳酪

午餐：包子、清蒸鱸魚、菠菜

晚餐：冬瓜、海帶

(第11到14日，從當中挑選4日餐單。)