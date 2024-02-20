雨水養身　做好「兩防」遠離傷痛

雨水時節天氣變化不定，也是全年寒潮出現最多的時節之一。香港地濕之氣漸升，寒濕易傷脾臟，呼吸系統及消化系統疾病疾多發。此時要順應天時，升發疏達肝氣，顧護肺脾胃之氣，使人體陽氣更加充沛，氣血更加充實，從而提高人體免疫力。

防濕氣 護脾胃

雨水時節，雨量逐步增多，《黃帝內經》中提到：「濕氣通於脾胃」，所以這段時期要加強對脾胃的養護，健脾祛濕，將多餘水分排出體外。雖然萬物生長都離不開雨水的滋潤，但人體在雨水的長期滋潤下，反而會感到渾身黏膩、不舒服，甚至會出現食欲不振、消化不良和腹瀉等症狀，這是因為脾胃受到濕氣困擾所致。因此也可吃一些養肝補脾的食物，如山藥、薏仁、小米、百合和豬肝等。

防寒氣 保好暖

雨水時節，天氣乍暖還寒、忽冷忽熱，容易出現「倒春寒」現象，即是冬季風轉夏季風，過渡時期冷空氣南下與南方暖濕空氣相持，形成持續性低溫陰雨天氣。特別是身體虛弱人士、長者和孕婦需多加小心，不要冒風頂雨出行、做運動，也要盡量避免用冷水洗手、洗臉，否則濕寒更易深入體內。俗語有云：「寒從腳起，濕從下入。」故防寒的重點是下半身。

摩腹養陽法

雨水後，養生應該逐漸從秋冬養陰轉變到春夏養陽，建議睡前可透過按摩腹部來提升陽氣。方法如下，睡前仰臥於床上，以肚臍為中心，按順時針方向，用手掌按摩腹部200次左右，有助於消化，排除脾胃濕毒，也有助腹部保暖，提振陽氣。