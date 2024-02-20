再爆醜聞！中島裕翔涉與真木陽子用氣槍襲擊諧星

日本偶像帝國尊尼事務所，因前創辧人生前性侵練習生醜聞而瓦解後，新開設的經理人公司STARTO ENTERTAINMENT將於4月重新出發，但旗下藝人卻唔生性，頻頻鬧出是非，其中男團Hey!Say!JUMP的30歲靚仔成員中島裕翔，昨日(19日)遭點名曾與41歲女星真木陽子用氣槍追射諧星。兩人或涉犯襲擊傷人罪，不排除會被刑事起訴，演藝生涯恐隨時玩完！

45歲諧星岩橋良昌昨日於其社交網留言，自爆曾遭中島及真木陽子用氣槍襲擊，公開要求兩人道歉。貼文一出引來網上熱議，有網民質疑只是玩War game或工作需要，但岩橋否認，更透露當時是在室內的酒局上。他指當日初次見面，兩人對他發了多槍，真木的眼神呆滯，中島則笑騎騎。他又炮轟2人目中無人，只因自己在知名度低便被當成垃圾，受到如此對待。岩橋未有透露時發日期，但根據當地法律，中島與真木不排除以涉嫌傷人或襲擊罪被刑事起訴，最高可被判罰款甚至入獄，恐令兩人的演藝生涯玩完。

2007年以組合Hey!Say!JUMP的中島裕翔，入行以來是非多多，8年前便曾因醉酒後非禮女途人，驚動執法人員，但最終與受害人和解。