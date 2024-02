台灣女星郭雪芙去年曾透露有計劃出國遊學,最近她終於有時間放下演藝工作,飛到倫敦展開為期3個半月的遊學之旅。日前她在社交網更新近況,寫道:「All things are difficult before they are easy.(凡事先難後易)」並晒出幾張靚相,只見全黑造型的她,與好友一起在街上閒逛,享受寫意生活。

据她的經理人透露,郭雪芙為了此次遊學之旅,以及過年期間能夠專心陪伴家人,在新劇《不如海邊吹吹風》1月尾煞科後,每日都凌晨開工,將上半年需要完成的工作計劃,壓縮在短短幾日完成,相當辛苦。原本她計劃遊學半年到一年,但因工作關係只能縮短到3個半月,因此她將時間安排得非常滿,一心想要學好英文的她,由星期一到星期五每日都需要上一天的課。提到遊學之旅,她坦言自己非常期待會有艷遇,認為可以在外國遇到一些不知道自己是明星,單純是喜歡她的人,是一件非常美好的事情,「主要跟這人溝通聊天要是愉悅的,前提還是要帥哥」。