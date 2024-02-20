食薄餅齊齊分享開心時刻

去薄餅店，琳琅滿目和不同口味的薄餅令人目不暇給，除了傳統配搭，坊間還有很多創意拼配。除此之外，還有各式意粉及小食選擇，想和朋友開心Share，最好不過。

底特律滋味

適合分享的Pizza和意粉，惹味又飽角，一間意大利薄餅店近日推出多款新菜式，底特律風格焗鍋薄餅先鋪芝士再加配料，有辣香腸和菠蘿意大利煙肉口味選擇，另外有頂級黑毛安格斯牛扒配帕爾馬芝士超脆薯條和焗脆麵帶子鮮蝦芝士通粉。即日至2月29日餐廳更推出連環優惠，逢星期二下午6時後外賣自取任何薄餅或意粉，可享買一送一，逢星期三下午6時後惠顧晚市堂食，選購1個薄餅，即可享用1份300克頂級黑毛安格斯牛扒配帕爾馬芝士超脆薯條，數量有限，送完即止。

意港風味混搭

意大利人對薄餅配料好有堅持，不過世界各地又同時有很多創意配搭。九龍城一間薄餅店剛在同區搬新舖，由以往只做外賣，變成有堂食區域和開放式廚房。菜式滲入港式和意式風格，有數十款口味薄餅選擇，除有經典瑪格麗特和芝士四重奏等，港式風味的有加櫻花蝦的避風塘海鮮薄餅，又或是人氣的芫荽薄餅等。配肉醬寬麵、意式和牛漢堡和余均益辣雞翼等美食，令人食欲大增。

家庭風味

意大利有很多小餐館，為客人提供家庭風味。剛於啟德開業的新店，以意大利都市風格裝潢，為客人帶來輕鬆的意式家庭飲食氛圍，菜式以每片100克的自製羅馬風格薄餅做主角，選用黑松露片、和牛片和煙熏三文魚等食材入饌，創意的和牛西冷牛扒薄餅，脆餅皮配啖啖肉，相當吸引。此外，還有黑松露忌廉醬餛飩、青醬蝦和車厘子香茄意粉、蝦米爆谷、生牛肉薄片和芝士烤雞等選擇，飯後來一杯咖啡或每月限定口味的意式雪糕，最是完美。

那不勒斯口味

意大利各地區的薄餅風格各有特色，黃竹坑一間獲正統那不勒斯薄餅協會認證，餐廳近日推出全新菜單，為客人供應傳統番茄羅勒芝士薄餅和Marinara等經典口味，另外有芝士、意式肉腸和伏特加等薄餅供應，讓各位感受正宗風味。