李龍基被林作抽水稱入室弟子　未婚妻獲頒「搶流量之王」證書

藝人李龍基的未婚妻王青霞（Chris）一直是非多多，近日更傳出因內地旅客身份涉逾期居留，而遭入境處拘捕接受扣查。一向以自居「香港抽水王」為榮的前大律師林作當然也沒有放過這次機會，在社交網對此次事件發表點評。他先是挪揄2人是自己的入室弟子，「在當今流量年代，過去幾個月全港最成功組合就係佢哋。」對於Chris被指證書造假，他笑指：「我願意頒發一個我親自頒發的『搶流量之王』證書俾佢。」

之後又自言「今時今日嘅名人其實就係Reality Show化，不需要Prestige，不需要係離地遠距離『明星』。」更認為此次事件對李龍基與Chris影響不大，「Chris完全可以將自己包裝成《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）裏面嘅女俠盜。至於基哥，明顯存在感、活動量都增加了，形象在似被人搵笨情況下係似慈祥爺爺受害人，百利無一害。」

至於Chris保釋遭拒，他表示對於這個包括逾期居留、虛假文書等6項控罪的案件來說，非常正常，並解釋：「逾期居留基本上是過期就是過期、虛假文書也是有應該很簡單清晰證據，雖然係未審，但保釋拒絕也就是變相當直接服刑先，判罪判刑後再扣減番已被扣押日子。有2月覆核的機會，但在嫌疑十分大、表面證供十分成立，合理辯解的可能性很低、目前非法存在於香港的情況下，能夠保釋然後攞個『行街紙』的機會可能不大。」對於李龍基表明一定會娶未婚妻，林作就表示：「出嚟後結婚再返落嚟吧」。