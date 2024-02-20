飛輪海有望合體？吳尊提出1條件就開騷　粉絲急Call炎亞綸

由吳尊、汪東城、辰亦儒及炎亞綸組成嘅台灣前偶像男團「飛輪海」，2005年初出道時就憑天花板級嘅顏值圈粉無數，可惜紅極一時嘅佢哋於2012年宣告解散各奔東西，10年間更冇全員合體過，令唔少粉絲深感遺憾。而日前，喺社交網透露去咗睇Taylor Swift演出嘅吳尊，亦被粉絲留言問道：「有生之年還能不能看到你的演唱會？畢竟我也是從小聽你唱歌長大的呀！」未料吳尊竟然難得正面回應道：「你去說服其他三位同學我就來。」表示如果另外3位成員肯合體，自己絕對義不容辭。

不過由於去年炎亞綸因拍攝未成年私密片被起訴，加上曾自爆成員中剩係得吳尊對佢比較Nice，以及過去聚會都剩係唯獨炎亞綸未有出席，合體機會認真渺茫。對此，唔少網友亦留言唔想見到炎亞綸：「能不帶炎嗎？」、「炎亞綸就算了，犯法，另外兩個感覺可以。」、「只有三個人聚也可以的！」甚至仲有網友提出將炎亞綸替換成唐禹哲；不過亦有忠實粉絲留言反對，認為4缺1不可：「春夏秋冬少哪一個都不完整。」、「永遠只有四個，飛輪海只有四個。」更有網友直言4人中炎亞綸唱功最好，冇咗身為主唱嘅炎亞綸，絕對唱唔出咩火花！