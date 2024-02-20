林襄率8台灣女神到港　全部走樣貨不對辦

九位台灣人氣女神包括林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri（陳怡叡）、慈妹、林可及苡萱今日（20日）現身荃灣，聯同3位男主持阮偉倫、林躍翰及康志維為HOY TV新節目《女神同行》造勢，本來有份出席的上晏則因病缺席。眾人於台上大展才華，當中有林襄與雅涵跳唱《給你了》，而私下不時來港的林莎則大晒廣東話，又現場教大家台語，之後眾人又與粉絲玩遊戲，冧得粉絲相當高興，活動吸引過百粉絲及市民圍觀。

林襄於台上表示帶了2位男主持到家鄉士林，首次見面便見家長，台上其他女生即起哄叫「外父」，她笑指爸爸當見到她一次過帶2位男生時即大讚叻女。至於壯壯於台上想以廣東話跟大家講「新年進步」時，卻發錯音變成粗口諧音「新X進步」，令人捧腹大笑。而慈妹則於台上公然吃男主持「豆腐」，當她問林躍翰是甚麼人，而對方表示自己是香港人時，她説：「你是我的心上人」，又指阮偉倫跟她家中的一位親人很像：「像我爸的女婿」，對方即時面紅耳赤。

林莎受訪時表示因大家有工作，故今天是即日來回，晚上便回台灣，林襄更表示才剛由日本工作回來，昨晚在機場睡了一晚便直接來港。二人又表示父母是因今次節目才首次出現幕前，談到同時帶2位男生回家，她們笑指因事前未有通知家人會回家鄉，故令父母被嚇倒，問到對香港男生感覺？林襄説：「覺得香港男士很Man，我自己是小女人，想Man的人保護我。（不介意異地戀？）若果感覺對的，距離不是問題。」而多次來港的林莎就表示本身覺得香港男士穩重及有想法：「不過幾位主持比較像小朋友般活潑，顛覆了我的想法。」她表示也不介意與這類男生發展。

至於身旁的慈妹就表示是首次來港，因此對香港男生未太了解，但透露曾於台灣學潛水時認識了一位香港男生：「他很Cool，皮膚比較黑，我們一起學潛水，他表示很喜歡台灣，更相約我一起潛水。（結果？）結果潛水未約成，但之前我到台北工作時大家有見面，他不知道我今天來港，待會致電他看看是否有時間見面。」談到她剛才吃男主持人「豆腐」，她指自己是首次這樣，當時非常緊張，笑言自己向來不是主動的人。