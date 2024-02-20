郭柏妍佩戴千萬首飾嗌緊張　否認避談丁子朗：有睇佢節目

藝人郭柏妍（Rosita）與港隊男子劍擊運動員張小倫今日（20日）齊齊出席珠寶雙展活動，郭柏妍以一龔黑色低胸裙上陣，仲佩戴咗價值2000萬嘅翡翠首飾，相當高貴大方。

首次戴上價值成層樓嘅首飾，郭柏妍自言心情緊張：「首飾好重，不過好靚，好想擁有，但買唔起，不過買首飾我唔睇價錢，而係睇設計同心思，唔係貴就買，我仲要試戴多兩套首飾。」問到可想人送首飾？佢直認想要收到，但未有人送之前，惟有靠自己。之後佢透露選港姐時，媽媽曾借首飾畀佢，不過佢就好論盡。問到首飾價錢？佢笑指無價：「因為係媽咪嘅心意，（可能係你嫁妝喎？）冇咁講喎，都唔急，不如等媽咪再儲吓錢先啦。」

而即將投入拍攝新劇《麻雀樂團》嘅佢表示農曆新年時，家人都有開雀局，但身為後輩嘅佢只係匿埋一邊。問到可有睇被降呢為朋友嘅緋聞男友丁子朗，近來參加嘅選秀節目《亞洲超星團》，佢表示：「都有睇，（係咪支持丁子朗？）公司好多個參賽者都支持嘅，（係咪避談丁子朗？）唔係，我有直接講佢，今日試帶新首飾好開心。」

至於「大師兄」張小倫則表示愛首飾，但唔敢戴太貴重嘅首飾出街，仲透露同太太求婚嘅婚戒係由佢自己設計，認真犀利！