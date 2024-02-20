趙善恆自爆抑鬱疑遭派帽　前度譚杏藍：演唱會開賣祝順利

樂隊ToNick的主唱趙善恆（恆仔）去年2月與拍拖十年的KOL女友譚杏藍（小花）宣布分手，之後他不時不時透過跑步來走出情傷。昨日，他透過千字文坦承去年面對喪父、失戀後「抑鬱咗一年爭啲想走」，不少圈中人均留言為他打氣。不過，恆仔個文中提到「分咗手之後／當每一個人關心問我點／佢哋都會不經意咁講一句：原來你乜都唔知㗎？／然後我就會聽到一個新嘅人名」，令不少網民聯想到恆仔的前度譚杏藍是否有「派帽」（出軌）之嫌，並群起到小花社交平台留言鬧爆。

小花隨後亦有透過交平台發文，暗示恆仔的演唱會今日售票：「今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利。」譚杏藍表示：「十年來我只希望擁有幸福快樂及盼望未來的一段關係，而一段感情應該是雙向的，不是一人一手可以控制大局。過去交往的日子，付出從來不問回報。感謝遇上你讓我成為一個更好的伴侶。」她表示對人對事我問心無愧，心裡的傷口希望可以慢慢癒合。表示：「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利。感謝媽媽、男朋友的陪伴及朋友們的關心。最後，面對一切流言蜚語真的不容易，我只想做好自己本分，不想回望，活好每一天，繼續以建立家庭為目標努力生活。」譚杏藍去年2月與恆仔分手後，直到9月便網晒手拖手相片，官宣與新任男友Ronald拍拖。但二人其實早已認識多年，在2022年Ronald也有幫小花搞生日，亦一早已融入小花的朋友圈。

不過，另外有知情人士爆料，指有人曾疑似出軌，曾與小花的前化妝師Kylah早於2021年12月已經關係非常密切，其後Kylah到了外國生活關係才不了了之。直至2022年初，有人因為去外國工作並主動出擊搵Kylah並重修舊好，全不知情的小花後來在朋友口中才得知事件相當傷心，決定斬纜分手。另外，又有傳有人更曾試過借醉錫女子組合COLLAR成員蘇雅琳（Ivy so），但卻「食檸檬」被女方推開。