鮮娛糧｜50億名導撐腰！「最強星二代」似舒淇必登頂流

內地著名導演馮小剛拍戲20多年，總票房已經累積近50億。65歲的他更不斷開戲，而他與太太徐帆收養的女兒徐朵，更會在自己執導的電影《非誠勿擾3》當中客串演出。年約20歲的徐朵，不時社交網上分享靚相，長得亭亭玉立的她，星味十足，加上擁有性感豐滿的雙唇，與女星舒淇十分相似！

畢竟舒淇已經參演此作的第一及第二集，因此這可能是馮小剛讓養女客串的原因之一。其實徐朵的外貌出眾，加上父母的娛樂圈有強大資源，相信今次出演電影是小試牛刀，為未來的演藝事業鋪路。雖則對外聲稱徐朵是養女，但是她跟馮小剛的樣貌非常相似，所以一直被懷疑是私生女。

視帝陳展鵬於2018與，港姐出身的單文柔（Phoebe）結婚，不過Phoebe翌年誕下女兒「小豬比」後，開始淡出幕前，以家庭為重心，兼轉型為KOL經營社交網。Phoebe日前於社交網分享，一家到泰國旅遊的相片，更激罕「開心Share」水着相。

雖然日前已分享母女池中嬉水的側身照，但今次更大方公開正面照，見她身穿黑色三點式，騎着浮床露出3吋事業線，豐滿的上圍原形畢露，對比當年她參選港姐時，明顯「升Cup」了不少，並且樣貌仍然保養得宜。難怪一眾網民紛紛留言大讚，她仍舊少女味滿滿︰「你真是太美啦」 、「靚靚人妻媽咪」。除了火辣性感靚相外，Phoebe亦將一家旅行的點滴，製作成影片。當中可見一家三口玩得非常開心，嘗盡當地的海鮮美食，行程相當豐富。