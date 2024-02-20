謝東閔晒朱智賢合照傳好事近：我會公布

藝人謝東閔、孔德賢、吳嘉儀及黎燕珊等今日（20日）宣傳周五大結局的劇集《本尊就位》，謝東閔指女友朱智賢都有收看劇集，大讚好笑又好看，最搞笑是指他只是演自己，因為與真人一樣憨直。

對於情人節與女友po合照放閃，被指好事近，謝東閔稱出席袁偉豪兒子百日宴時也被很多人追問，問他是否今年內會拉埋天窗？他表示：「我都唔知，應該唔會住啩，冇咁快。（求婚未？）如果有我會公布。」

謝東閔又透露近日為愛犬的病而煩惱，他稱：「之前安排隻狗去剝牙，隻狗17歲，做完手術過一排隻牙又有事，再睇第二個醫生，原來之前個醫生連隻狗有幾多隻牙都寫錯，仲要不停推卸責任，所以我諗住追究。」

黎燕珊與李龍基私下甚為老友，對於其未婚妻王青霞被控6罪並被扣留，她稱與李龍基相識數十載，十分擔心他的身體狀況：「估唔到咁多事發生，大家係師兄師妹，我有傳訊息問候他，佢都有覆。」黎燕珊又指自己是透過李龍基認識王青霞，對方曾送她一幅畫，又會一齊聽粵曲，她稱：「佢係一個好開心嘅人，亦都唔高調，叫佢一齊影相佢都唔影。」

而吳嘉儀首年派利是，已派5位數的她卻大失預算，她稱：「我已經預多咗，但因為身邊好多朋友都有小朋友，所以唔夠派，好彩有同老公claim錢。（同老公雨過天青？）風水師話我哋，佢命格屬火、我係木，我哋困喺狹小空間就會多拗撬，所以要多啲周圍去，我哋都去咗廟宇同添香油，攞番個運就會好啲。」