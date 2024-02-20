與張曦雯合併成一張臉　黃智雯高呼：Amazing！

視帝馬德鐘、張曦雯(Kelly)及黃智雯主演的無綫新劇《再見．枕邊人》即將首播，劇組今日（20日）發布官方宣傳海報，當中馬德鐘的角色海報，兩邊面除了一邊是彩色、一邊是黑白外，彩色那邊面的神情相當深藏不露、黑白那邊面除了露出饒有深意的奸笑外，還明顯布滿不少裂痕，配以宣傳語句：「愛惜或是掩飾！」為其角色增添不少神秘色彩，而女主角的主題海報亦很特別，左邊黑白裂痕臉是Kelly，右邊彩色迷惘臉則是黃智雯，令人驚喜的是，把兩女的面拼合在一起卻出奇地「零違和」。

對於概念海報，智雯大呼神奇：「其實我第一次睇呢個海報嘅時候，我都覺得好神奇嘅，因為冇諗過原來我同Kelly個樣合併埋都幾似，我自己都諗咗幾秒，要睇番啲髮型先分到，我覺得成件事好Amazing！我覺得呢個海報設計同劇情幾夾，就好似德鐘角色周旋喺我同Kelly中間咁。」智雯更透露其角色與Kelly的角色有不少相似地方：「我哋都係工作狂、好熱愛工作，失憶前嘅晴天其實都係好aggressive、係非常之有明確目標嘅女人嚟，同埋今次故事好有追看性，一開始講我個角色憶咗7年後、再次返嚟見到佢丈夫同埋仔仔，未到最後1秒都唔知道個真相係點。」