林家棟留長髮紮丸子髻　片酬好考慮剪？

影帝林家棟、周家怡、張繼聰、錢嘉樂、導演劉偉強及黃岳泰等晚上（20日）齊齊出席「香港專業電影攝影協會」36周年晚宴。留長頭髮紮了「丸子髻」的家棟透露一直也想留長髮：「其實拍《潛行》之前留長到膊頭，美指叫我剪短，點知第二日見導演佢叫我不如紮丸子頭，哈哈！」他笑言留長髮是希望給導演可以見他另一個可能性，問到下次若導演要求剪髮時會否堅持不剪？他笑謂：「面對片酬就唔好咁執着！」

談到現時電影業，他坦言今年開戲不易，或要與政府商討如何能作出更多支持：「因為有啲電影出到嚟成績同預期有啲出入，都係爭啲。」身兼「香港電影發展局」委員之一的他，表示會與主席及其他委員再多作溝通：「有偈傾嘅，因為我係支援組嘅會，都會開會講點樣支援電影業，會講啲建設性嘅嘢，我覺得我哋依家面對緊創作上要比較大力啲支持。」

至於劉偉強則透露剛完成新作《水餃皇后》，正進行後期製作，希望能趕及本年內上映。他指《水》除了是香港品牌故事，亦是人物傳記，故開拍前要做大量資料搜集，亦發覺當中有很多吸引人的故事，為了重現七十年代的香港，劇組更特意在佛山搭景，務求將舊香港呈現觀眾眼前：「呢部係文藝片，好多人都問我點解拍文藝片？我覺得係新嘗試，原來辛苦過拍動作片，戲人面有好多奮鬥故事，呢個女人好勁，唔同階段都有唔同嘅感動。（會繼續挑戰文藝片？）又唔係專注單一題材，今次會拍都係因為覺得故事有趣，有吸引我嘅地方，之後有幾個題材想拍，包括推理同間諜片。」