樂易玲獲群星團拜　黃宗澤最親密洪永城被遮樣

TVB及邵氏電影高層樂易玲，春節期間獲一眾獲公司的小生和花旦上門團拜，當中不乏視帝級藝人，分量十足。樂易玲透過社交平台分享用照片剪而成的短片，見當日向她拜年的情況墟冚，目測多達逾50人。不少網友透過合照的親密程度來湍測受寵愛程度。

有份出席團拜的藝人，當中包括：視帝陳豪、譚俊彥，以及聲夢歌手、伍富橋、楊明、莊思明、林正峰、郭珮文、陳楨怡、高海寧、姚子羚、何廣沛、羅天宇、蔡潔、洪永城、吳啟華、黃宗澤、鄭俊弘、馮盈盈、江嘉敏、蔡潔、蔡思貝、蔣家旻、袁偉豪、張寶兒、劉佩玥、郭柏妍等，陣容媲美TVB台慶。樂易玲開心發文表示：「年初九祝大家，健康久久，幸福久久、久久大順。今年團拜特別高興，兒孫滿堂滿滿幸福。」

不過有網民發現，照片中洪永城不但未被樂易玲分享單獨合照，大合照更見洪永城未有站於樂易玲的身旁，另一張合照洪永城更被變成卡通樣。有網民解讀，指洪永城早前出席邵氏網劇《執法者們》開鏡儀式被安排扮犯人，並由樂易玲親自「收監」。當時洪永城親解「得罪」樂易玲的真實原因：「做場法庭戲哄大家開心，樂小姐突然捉住我，因為可能我幾年冇去佢屋企食飯啦，所以佢覺得要懲罰吓我」有關。