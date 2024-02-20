我哋着成咁，你應該知我心意啦！（互聯網）

美國有調查指出，如果女士想同心儀對象曳曳嘅話，便會選擇穿着鮮艷嘅紅色內衣，不過對男士嚟講，係咪具有性暗示嘅效果呢？大家睇吓今日介紹嘅3套作品就會一清二楚喇！

挑起慾火

續集一定冇前一集咁好睇？又未必喎！好似Blacked出品嘅《Cake》系列，憑住高質製作而人氣愈嚟愈勁，嚟到最新一集《Cake #4》，繼續由Laurent Sky、Derek Dozer及Julia Grandi三位導演攜手合作，並搵來Alexa Payne、Aria Lee、Paisley Porter以及Miss Jackson等高顏值及床技一流嘅脫星演出。故事講佢哋同老公嘅感情變淡，卻日夜掛住對方胯下巨兵，喺芳心蠢蠢欲動下，呢晚佢哋分別着上紅色情趣內衣，諗住挑起老公嘅慾火，卻估唔到效果出乎意料之餘，更係搞到成晚砌個唔停添！

夫妻指南

如果積聚太多負面情緒會影響夫妻感情，故此性學家便認為，美滿性生活有助改善關係，而其中一種方法就係色誘對方！至於點樣色誘呢？片廠EroticaX就搵來性學家做顧問，炮製出嚟呢套《Sensual Love》畀大家參考喇！由Scarlet Red、Gabbie Carter、Maddy May等人氣脫星參演，而導演先安排佢哋聽性學講座，令佢哋演出時更能得心應手，並施展紅色內衣誘惑，炮製出極具官能刺激嘅床戰，同時能作為改善夫妻關係嘅指南，確係一部與別不同嘅四仔。

癡態十足

片廠Cherry Pop製作呢部四級黃昏戀《Tiny Titted Teens》，係話畀大家知愛情冇年齡限制，喺床上更係高潮無限。搵來Kattie Gold、Layla Adams、Liza Rowe等多位輕熟脫星演出，佢哋嘅演技及床技都相當精湛，正好演繹到黃昏戀嘅感覺。不過令四仔迷睇得興奮嘅係，呢班脫星唔單止顏值高，化身「紅衣女郎」癡態十足，令每場床戰更具觀賞性。無論如何，呢套作品唔止故事出色，床上演出亦夠精彩。

碟評

紅色內衣唔單止誘惑度一流，着喺身材惹火嘅脫星身上，嗰種視覺效果真係好吸睛，而喺今次介紹嘅3套作品中，尤以顏值及身材都勁正脫星參演嘅《Cake #4》最具睇頭，單係睇佢哋激戰一眾巨兵男脫星，已經正到爆呀！