星玄｜睇到雙子女吳若希就心寒！演技再升呢衝視后

今日係2月21日農曆正月十二，幸運星係雙子座，幸運指數居首位，事業發展可更上一層樓。雙子座嘅吳若希(Jinny)，舊年憑《香港人在北京》成功打入「最住女主角」最後五強。

而最近Jinny已開始投入新劇《奔跑吧勇敢的女人們》的拍攝，還與蕭正楠、朱敏瀚、何遠東、賴慰玲等一眾好戲之人合作，Jinny更於社交網上留言表示：「感恩遇到一班好對手」。其實早在上月底播映完畢嘅無綫劇集《旁觀者》，佢就飾演奸角練采文，唔少人都大讚佢演技進步咗唔少，仲話睇到都覺得心寒，Jinny接受訪問嗰陣，就透露下一個目標，係希望能演一個非常英勇同着制服嘅角色。Jinny你似乎喺演藝方面都搵到發揮空間，相信假以時日，話唔埋你都可能會拎到「視后」。

至於最旺生肖係兔，運勢向好，情緒平穩，生活沒有煩惱。屬兔嘅人氣王姜濤，舊年似乎有啲情緒失控，曾經一度公審批評佢咪嘴嘅女網民，事後姜濤公開道歉，甚至遠離社交網，事件先至隨時間慢慢凋淡。今個月佢同MIRROR各隊友一齊完成香港站演唱會，下個月佢哋將會衝出香港，到世界各地舉行巡唱。

休息期間，姜濤雖然抱病在身，但仍心繫「姜糖」，其個人品牌之前特意推出情人節限定套裝，除有心形戒指及頸鏈外，仲有姜濤親筆簽名記事簿，內藏多張姜濤「女友視角」圖，實行冧爆一眾「姜糖」，唔少「姜糖」暴動，紛紛留言：「係咪主理人幫手戴㗎？」、「即刻講『I do』」、「我想要你戴過嗰隻！」，姜濤你運勢向好，情緒平穩，要唱多啲好歌，用作品說話。