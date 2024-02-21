【是日通勝】

農曆正月十二

甲辰年 丙寅月 乙卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、嫁娶、安床

忌：栽種、穿井

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：04、22、11

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：頭腦精明，把精力放在事業上，易獲佳績。

金牛座：運勢不過不失，多用黃、橙兩色對你有利！

雙子座：幸運指數居首位，事業發展可更上一層樓。

巨蟹座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

獅子座：職場上獲好口碑，但要記住滿招損謙受益。

處女座：事業與財運皆上升，大前提是要認真工作。

天秤座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

天蠍座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

人馬座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

山羊座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

水瓶座：自信心不足，易被別人的閒言閒語所動搖。

雙魚座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 冇煩惱

（跌）雞 精神差

鼠：易結識新朋友，從對方身上獲得啟發。

牛：很多事放心不下，睡眠質素大受影響。

虎：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

兔：運勢向好，情緒平穩，生活沒有煩惱。

龍：被某些複雜事情干擾，心情大受影響。

蛇：財運差，投資花費忌衝動，小心受騙。

馬：勿隨意向伴侶發脾氣，提防感情生變。

羊：工作要保持專注，以免給人留下把柄。

猴：瑣事纏身，沒完沒了的狀況讓你難受。

雞：是日沖煞，精神繃緊，易有感情風波。

狗：財運下跌，難一夜致富，宜腳踏實地。

豬：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門地氈宜忌（下）

每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，上期跟大家分享其中四大門向，今期續分享剩餘的幾個門向。

‧大門向正西（五黃災星臨門）：健康運不佳，要提防舊病復發，因此大門及附近一帶切忌裝修動土，也不利擺放紅色、黃色地氈，以免進一步損害健康運。今年適宜在大門旁掛白玉葫蘆、能發聲的圓形銅鐘或銅鑼，亦可擺放淺灰色或米色地氈，並在下面放銅片及六枚銅錢化解病氣。

‧大門向西北（四綠星臨門）：家中各人特別有利考試、升職及提升名氣，不論是進修或讀書皆有明顯進步，適宜放粉藍色或綠色地氈作催旺，也適合在玄關一帶擺放文昌塔。

‧大門向正北（八白星臨門）：家中各人的工作運頗佳，財運亦提升，如要進一步催旺，大門位置宜擺放紅色或黃色地氈，另外陶瓷擺設亦可助旺八白吉星。

‧大門向東北（六白武曲星臨門）：家宅運不俗，雖不致於有強大財星入屋，但仍有吉星拱照，尤其有利文職以外的工作；如要催旺可放黃色或金色地氈，有助升職及提升名譽。