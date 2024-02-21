星級煮意｜「娜娜」陳善渝精燉雪梨　9個字冧另一半！

哈囉，各位觀眾大家好，歡迎回到《星級煮意》。相信各位在這個月忙不開交，又新年，又情人節幾天過後還有個元宵節。還在苦惱中的各位有福了，因為陳善渝將推介一款中式甜品給大家，可謂又好味又應節。這款甜品既美味又易煮，各位學成之後，必定哄得另一半心花怒放。

陳善渝早前在無綫熱播劇《你好，我的大夫》中飾演娜娜，這個角色充滿發揮，網民亦對她的演技及美貌留下深刻印象，可算是她出道後的代表作。劇中娜娜是一位有慣性流產習慣的賢妻，由她入廚介紹甜品，大家肯定會看得更加投入。

有興趣的觀眾朋友們，可以準備以下的材料：

蜜梨----------1個

蜜棗----------2顆

杞子----------1茶匙

百合乾-------約10克

冰糖----------適量

這次陳善渝推介的是「冰糖燉雪梨」簡單易造，將準備好的食材，燉45分鐘左右就完成。是一種中式甜點，內褢包含的百合乾和蜜棗對身體非常有益。百合乾有潤燥清熱的作用，能潤肺止咳。除此之外，百合乾還含有維生素有助新陳代謝及，並能有效地改善肌膚狀態。而蜜棗則具有豐富的維他命C、鈣和鐵。能增強免疫力的同時，亦有助下降膽固醇指數。此外，於蜜棗內的蘆丁更能使血壓降低，有助預防及治療高血壓病。